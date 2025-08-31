Societat
El Jardí de la Casa Rull de Reus tanca després de gairebé tres anys de funcionament
L'explotació d'aquest espai, propietat de l'Ajuntament de Reus, es va adjudicar al inicis de 2023
El bar del Jardí de la Casa Rull de Reus tanca avui diumenge 31 d'agost les seves portes després de gairebé tres anys de funcionament. Així ho han confirmat a través del seu compte oficial a la xarxa social Instagram on han agraït el suport per part de la clientela que els ha visitat en el número 27 del carrer de Sant Joan.
"Estimats amics i clients, després de gairebé tres anys compartint tardes, rialles i moments únics al Jardí de la Casa Rull, ha arribat el moment de dir adeu", comença afirmant el comunicat. En aquest, agraeixen "de tot cor la confiança, l'estima i l'energia" dels seus clients i asseguren que sense ells "res d'això hauria estat el mateix". "Ha estat un viatge increïble que sempre recordarem amb un somriure. Gràcies per formar part de la nostra història", clou. Aquesta notícia ha enxampat a més d'un usuari per sorpresa, que a través de la publicació d'Instagram han mostrat la seva llàstima per la decisió.
Espai públic
La Casa Rull és un edifici propietat de l'Institut Municipal Reus Cultura (IMRC), on també té la seu. L'explotació i gestió del bar del Jardí de la Casa Rull ha passat per diverses mans en els darrers anys. El darrer, i fins ara actual, contracte es va formalitzar el mes de febrer de 2023. Segons el contracte, l'adjudicatari havia d'abonar un cànon anual de 4.550 euros a Reus Cultura. El jardí disposa d'una superfície útil pel servei de terrassa de 220 metres quadrats, dues instal·lacions sanitàries, una barra pel servei de bar i taules i cadires. Caldrà veure si el consistori decideix un cop més treure a licitació aquest servei de bar ubicat en un dels edificis modernistes més emblemàtics de la ciutat.
