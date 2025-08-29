Comerç
La coneguda cafeteria de Reus que abaixa la persiana després de 18 anys de servei
L'establiment destacava entre els altres negocis no tan sols pel seu servei de cafeteria, sinó també de gelateria
La cafeteria Farggi situada a la plaça del Mercadal de Reus tancarà demà dissabte 30 d'agost les seves portes després de 18 anys de vida. L'establiment destacava entre els altres negocis no tan sols pel seu servei de cafeteria, sinó també de gelateria.
Segons ha avançat Reusdigital.cat, la decisió per part de la direcció del negoci ha estat per diversos factors com els efectes de la pandèmia i que gestionar un negoci com aquest cada vegada «comporta més dificultats». La notícia ha estat comunicada als clients habituals amb un cartell que han col·locat al costat d’una de les portes del local, on agraeixen la confiança i fidelitat d’aquests.
No obstant això, la bona notícia és que aquest espai no quedarà orfe i amb una persiana abaixada. Segons confirmen des del mitjà citat, el número 6 de la plaça del Mercadal s’hi instal·larà una nova cadena de cafeteria, Vivari. Aquesta ja té presència a la ciutat de Reus, amb un local a la plaça del Nen de les Oques i al número 37 del carrer Riera de Miró.