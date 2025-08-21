Cultura
L’Ajuntament de Reus vol «posar fil a l’agulla» per començar a definir la Casa de la Festa aquest mandat
La idea és que no només sigui un indret visitable, sinó que ofereixi espais a les entitats
L’Ajuntament vol posar «fil a l’agulla» per tenir una Casa de la Festa. El regidor de Cultura, Daniel Recasens, explica que l’objectiu és començar a definir com ha de ser l’equipament i on s’ubicarà abans que acabi el mandat. De fet, és una de les prioritats marcades al Pla d’Acció Municipal. En aquesta línia, l’edil expressa que el més important «no és tant on, com què». «El que ens hem d’assegurar és que, quan sigui, sigui la millor Casa de la Festa possible», subratlla.
Recasens comenta que haurà de tenir «un pes específic per a les entitats» i que «hauríem d’imaginar-nos una Casa de la Festa que el que busca no és ser un aparador dels elements festius, sinó que doni resposta a les necessitats de moltíssimes entitats vinculades a la Festa Major».
El regidor menciona que l’immoble hauria de comptar amb espais de trobada, assaig i ús comunitari. Això no impedeix que pugui ser un indret visitable. «No és qualsevol cosa, no és una petita oficina o un nou museu, parlem de la Casa de la Festa, d’un gruix d’entitats i d’una massa social que és molt important», tanca.
Les entitats de Festa Major assenyalen que crear la Casa de la Festa és una necessitat. Pere Latorre, vocal del Col·lectiu Reusenc d’Activitats Culturals (CRAC) i cap de colla de l’Àliga de Reus, expressa que «és molt important que els elements estiguin ben guardats» i considera que podria ser «un espai polivalent per poder fer altres coses». Cita la possibilitat d’habilitar una sala per reunir-se i organitzar activitats perquè «no només sigui un lloc per emmagatzemar, sinó que sigui més interactiu».
El president del Lleó de Reus, Josep Rull, menciona que cal disposar d’un espai «en què no hi hagi humitat», amb més seguretat i neteja i que permeti als portadors «canviar-nos i tenir les coses ben posades». «Crec que Reus es mereix tenir una Casa de la Festa Major», remata el president de l’Estol del Basilisc de Reus. També remarca que és menester «tenir un lloc per assajar i reunir-nos».
Tots tres coincideixen a mencionar la idoneïtat que es tracti d’un equipament visitable, però no en qualsevol moment. Rull subratlla que el bestiari «no es pot tocar sempre» i proposaria que s’obrís al públic «un dia a la setmana, per exemple», però «no cada dia». Des del Basilisc, Latorre menciona que es podria permetre l’accés «per Festes Majors» i, potser, Corpus.
Per la seva banda, el cap de colla de l’Àliga comenta que s’haurien de veure els elements «en moments puntuals», com les setmanes prèvies o posteriors a una Festa Major. «Creiem que pot arribar a estar bé i, si s’explota massa, potser perd la gràcia d’esperar a veure’ls al carrer», tanca Latorre.
Amb tot, els representants del Seguici recorden que la creació d’una Casa de la Festa és una idea que es remunta a dècades enrere. Pere Latorre, del CRAC i l’Àliga, remarca que «si ho fem, ho fem bé». «Fins que no es vegi un avenç, en dubto, però tant de bo es faci», expressa Pere Latorre, president del Basilisc. «L’any que ve em vull retirar i a veure si està en marxa», conclou.