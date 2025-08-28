Cultura
Els Catarres, Triquell i The Tyets no tocaran al Reus Music Festival i carreguen contra el promotor
Denuncien que l’organització pretén «eludir les seves obligacions» per «reduir costos»
Les agències de management Luup Records, representant de The Tyets, i ÈXITS, que representen a Triquell i els Catarres, denuncien que en cap moment s’ha produït una situació de «força major» que comportaria l’ajornament del Reus Music Festival que estava previst celebrar els dies 29, 30 i 31 d’agost. Ho han fet a través dels seus comptes oficials d’Instagram des d’on assenyalen que «la nova direcció del festival» ha intentat «desvincular-se dels seus compromisos contractuals».
El passat dilluns 18 d’agost l’organització de l’esdeveniment va anunciar que «per motius logístics i de producció» seria necessari reprogramar el festival que enguany celebrava la segona edició. La data escollida va ser el 25 d’octubre, reduint dels tres dies inicials previstos a tan sols un i sense programació artística confirmada. A més, anunciaven que les entrades que havien sigut adquirides prèviament serien vàlides pel 25 d’octubre i que, com a compensació per les molèsties, regalaria un tiquet addicional a tothom que n’hagués comprat fins aleshores. En cas de no poder o no voler assistir a la nova data, es retornaria l’import. Per la seva banda, l’Ajuntament de Reus va exigir a l’organització que posés totes les facilitats per al retorn i l’obtenció de l’entrada gratuïta.
No obstant això, després d’una setmana de silenci els representants de The Tyets, Triquell i els Catarres, artistes que formaven part de la programació original de l’esdeveniment, han posat el crit en el cel a través d’Instagram. Des de Luup Records critiquen que la direcció ha utilitzat el concepte de «força major» per «intentar eludir les seves obligacions contractuals, vulnerant d’aquesta manera els drets dels artistes i dels proveïdors». «D’aquesta manera, la decisió d’anul·lar el festival en les dates previstes va ser unilateral per part del promotor i motivada únicament per la voluntat de reduir els costos de producció», afegeixen, una anàlisi en la qual ÈXITS coincideix. «És per aquest motiu que volem que quedi clar que els grups no tenen cap responsabilitat en no poder actuar a la població de Reus, ja que tenien el ferm compromís d’actuar quan estava previst per contracte», remarquen des d’ÈXITS.
A tancament de l’edició d’avui d’aquest rotatiu, des de la direcció del Reus Music Festival s’han refermat a les explicacions donades el passat dilluns 18 d’agost i no han fet comentaris al respecte a les acusacions de les dues agències de management. Altres artistes que formaven part del cartell d’enguany eren Blaumut, Roserona, Moranes o Andrea Grau, entre d’altres.
