Energia
Reus celebrarà un congrés destinat a la transició energètica
La primera edició de l’EnerHub Reus tindrà lloc el 5 de desembre a FiraReus Events
L’Ajuntament de Reus organitza per primera vegada l’EnerHub Reus, un congrés que tindrà lloc el 5 de desembre amb l’objectiu d’esdevenir un referent a Catalunya i Espanya en matèria de transició energètica, sostenibilitat i innovació. La voluntat és crear un espai de trobada per impulsar el diàleg entre diversos agents de rellevància en aquest àmbit com les institucions, empreses i la ciutadania amb l’objectiu final de compartir coneixement, detectar reptes comuns i tirar endavant solucions que promoguin un model energètic més just i eficient.
El regidor de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, destaca que el congrés es fixa com a objectiu «posicionar Reus com a nucli estratègic de transformació energètica; i en aquest sentit recull l’experiència tant del mateix Ajuntament de Reus com de l’empresa municipal Reus Energia». D’aquesta manera, l’EnerHub Reus neix amb vocació de teixir aliances entre els sectors públic i privat, alhora que dona visibilitat a projectes del territori i de fora. Per tant, aquesta cita s’adreça tant a professionals i empreses del sector energètic i ambiental com a institucions públiques, agents socials, acadèmics, estudiants o investigadors.
L’esdeveniment que tindrà lloc el 5 de desembre a FiraReus Events comptarà amb diverses activitats com ponències, taules rodones o tallers professionals a càrrec de professionals reconeguts i experts del sector energètic. Dins d’aquestes experiències es compartiran coneixements sobre qüestions diverses com l’emmagatzematge energètic a gran escala, experiències i projectes de descarbonització industrial, comunitats energètiques o distribució i transport de la xarxa elèctrica, entre d’altres. Està previst que el congrés comenci a partir de les 9 hores i finalitzi a les 14.30 hores. Per a més informació poden consultar la pàgina web habilitada per l’Ajuntament de Reus enerhubreus.com.
Projectes
En els darrers anys a la ciutat de Reus s’ha treballat en diversos projectes en l’àmbit energètic per tal de promoure un canvi de paradigma en l’ús d’energies renovables tant en l’àmbit empresarial com privat. Per exemple, la creació d’una comunitat energètica al polígon Agro-Reus, on l’Ajuntament de Reus està al darrere. Per un altre costat, també han sorgit projectes comunitaris dins del municipi. El cas més recent i que fins ara ha arribat més lluny és l’Electra, impulsada des de la Comunalitat Reus Sud. A finals del passat mes de juliol ja es van constituir formalment com a cooperativa de consum amb una quinzena de socis fundadors.
Reus
La 3a edició de l’EAR RAW Reus se centrarà en com millorar la gestió de l’aigua
Miquel Llaberia