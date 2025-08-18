Música
Canvi de data: el Reus Music Festival es trasllada a l'octubre amb una única jornada
L'organització assegura que per «motius logístics i de producció» han hagut de reprogramar el festival que estava previst pels dies 29 i 30 d'agost
El Reus Music Festival que s'havia de celebrar els dies 29 i 30 d'agost canvia de data. L'organització assegura que per «motius logístics i de producció» han hagut de reprogramar el festival i aquest passarà a celebrar-se el 25 d'octubre en una única jornada de concerts enlloc de dues. La programació artística es donarà a conèixer pròximament.
Des de l'organització expliquen que es manté la ubicació al Parc de la Festa, que s'habilitarà especialment per a l'ocasió amb una zona acotada i coberta amb els dos escenaris i el village gastronòmic.
Com a compensació per les molèsties, els organitzadors regalaran una entrada extra a tots els que hagin comprat les entrades fins a aquest dilluns 18 d'agost per poder compartir l'experiència amb qui vulguin. En cas de no poder o no voler assistir el 25 d'octubre retornaran l'import corresponent de les entrades comprades.
En aquesta segona edició havien d'actuar Sidonie, The Tyets, Els Catarres, Blaumut, Triquell, Roserona, Moranes i Andrea Grau, entre d'altres. L'any passat el festival també va patir un contratemps la jornada de divendres a causa de la pluja i va cancel·lar, a última hora i amb el públic present, els concerts de Siloé, Shinova i La Casa Azul.