Comencen les obres de col·locació de la nova torratxa de la Casa Navàs
La previsió és que la casa modernista recuperi el seu aspecte original el primer trimestre de 2026
Comencen oficialment les obres de reconstrucció de la torratxa a la Casa Navàs que va quedar destruïda l’any 1938 a causa d’un bombardeig de la Guerra Civil. Aquests darrers dies s’ha instal·lat la bastida necessària per iniciar les obres de col·locació de la nova torratxa amb previsió que finalitzin el primer trimestre de 2026. La totalitat de la reconstrucció ha estat finançada pel grup empresarial MaserGrup. La directora de la Casa Navàs, Sílvia Sagalà, celebra la notícia que permetrà restaurar l’aspecte original d’un dels edificis modernistes més importants de Reus. «És la culminació de molts mesos de feina, tot i que encara queden coses per fer. Ben segur que els reusencs i amants del modernisme tenien tantes ganes de fer aquest pas com nosaltres. Restaurar l’aspecte original de la Casa Navàs va ser un dels objectius que ens vam fixar l’any 2017», apunta Sagalà.
No obstant això, ha estat un procés difícil i una mostra d’això és l’endarreriment de terminis respecte a les expectatives inicials. En anunciar-se la voluntat de reconstruir la torratxa el mes de juny de 2024 es van fixar com a objectiu inaugurar la nova torratxa abans de la Setmana Santa d’enguany. La directora de la casa modernista admet que davant dels entrebancs que han anat sorgint durant el procés han preferit optar per la prudència: «De torratxa de la Casa Navàs només n’hi ha una, no és qualsevol cosa. A més, parlem d’un element alt i molt esvelt, per tant, cal tenir una precisió mil·limètrica». Per aquest motiu, explica que han preferit fer «passos ferms i més lents», tot i que el calendari amb el qual treballen actualment sigui pràcticament un any més endarrerit de l’inicial. «Fa més de vuitanta anys que la Casa Navàs no té torratxa, val la pena que esperi uns mesos més per assegurar-nos que tot es fa bé», afegeix.
Procés
Els blocs de pedra de la torratxa han estat esculpits pel mestre picapedrer de la Selva del Camp, Florenci Andreazini, a partir de pedra originària de Vinaixa, la mateixa que va utilitzar en el seu moment Lluís Domènech i Montaner. Aquesta s’ha muntat de manera parcial al taller per comprovar que les peces encaixen i es traslladarà desmuntada per a ser completada en el lloc. Actualment, el que s’està fent és col·locar una estructura d’acer inoxidable sobre la qual es muntarà la torratxa. Tot i que en el seu moment no existia aquesta estructura, la normativa en matèria de seguretat actual obliga a la seva instal·lació.
Posteriorment al muntatge de l’estructura i la torratxa, es col·locaran els vitralls, elaborats pel mestre vitraller Joan Serra Renom, de l’empresa L’Art del Vitrall de Sabadell. La reconstrucció finalitzarà amb la col·locació d’elements treballats en ferro, obra de Marc Herrero Baró, artesà de la forja de Santa Maria de Palautordera. Entre aquests destaca la rèplica del vaixell de Jaume I, que presidirà la torratxa. Malgrat que pràcticament no es conserven peces originals, el que sí que s’aprofitarà són gran part dels ferros que coronaven la torratxa i que servien de suport a un penell que indicava els punts cardinals.
