L’empresa amb seu a Reus que instal·la portes d’ascensors al Big Ben i la Torre Eiffel

També ha dissenyat components complexos, com els d’un dels ascensors circulars de la Sagrada Família

Imatge de la Torre Eiffel.

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas Ramírez

Fermator, amb seu a Reus, és una empresa especialitzada en fabricar portes automàtiques per a ascensors, i destaca a nivell mundial per haver instal·lat els seus components en monuments tan emblemàtics com el Big Ben de Londres i la Torre Eiffel de París. Aquesta firma familiar va tancar l’exercici anterior amb una facturació de 360 milions d’euros.

La planta de Reus no només actua com a centre executiu, sinó també com a nucli tècnic d’alta especialització dins del grup. Des d’allà es dissenyen components complexos, com els d’un dels ascensors circulars de la Sagrada Família de Barcelona. A més, aquesta fàbrica compta amb aproximadament 400 empleats, dels 1.650 que treballen a la companyia a nivell global.

Fermator distribueix anualment prop de 700.000 portes d’ascensor a 115 països des de les seves 12 fàbriques repartides entre Espanya, França, Itàlia, Polònia, Grècia, l’Índia, la Xina i el Brasil. La seva presència internacional reforça la seva capacitat per respondre ràpidament a demandes globals, combinant servei proper amb altes exigències tècniques.

En un moviment estratègic dirigit al mercat asiàtic, Fermator ha anunciat l’obertura d’una tercera planta a l’Índia, que s’afegeix a la segona que ja opera en aquest país. Aquesta expansió respon al fort creixement de la demanda d’ascensors i al procés d’urbanització accelerada, consolidant el seu lideratge a la regió i la seva aposta per solucions tecnològiques avançades.

A més, la firma ha invertit més de 4 milions d’euros a modernitzar la seva logística i producció a la fàbrica de Reus, introduint línies automatitzades, magatzems intel·ligents, robots de soldadura i magatzems connectats a maquinària avançada, fet que reforça la seva competitivitat industrial.

Fermator va iniciar la seva activitat l'any 1977, en el que va ser un galliner entre Reus i Constantí, i avui és reconeguda com a líder mundial en producció de portes automàtiques per a ascensors. L’empresa ha aconseguit expandir-se gràcies a una estratègia basada en innovació constant, eficiència i una presència global efectiva.

