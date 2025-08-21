Societat
L’empresa amb seu a Reus que instal·la portes d’ascensors al Big Ben i la Torre Eiffel
També ha dissenyat components complexos, com els d’un dels ascensors circulars de la Sagrada Família
Fermator, amb seu a Reus, és una empresa especialitzada en fabricar portes automàtiques per a ascensors, i destaca a nivell mundial per haver instal·lat els seus components en monuments tan emblemàtics com el Big Ben de Londres i la Torre Eiffel de París. Aquesta firma familiar va tancar l’exercici anterior amb una facturació de 360 milions d’euros.
La planta de Reus no només actua com a centre executiu, sinó també com a nucli tècnic d’alta especialització dins del grup. Des d’allà es dissenyen components complexos, com els d’un dels ascensors circulars de la Sagrada Família de Barcelona. A més, aquesta fàbrica compta amb aproximadament 400 empleats, dels 1.650 que treballen a la companyia a nivell global.
Baix Penedès
El parc d’atraccions que arrasa a Tarragona: té un dels millors minigolfs d’Europa
Daniel Cabezas Ramírez
Fermator distribueix anualment prop de 700.000 portes d’ascensor a 115 països des de les seves 12 fàbriques repartides entre Espanya, França, Itàlia, Polònia, Grècia, l’Índia, la Xina i el Brasil. La seva presència internacional reforça la seva capacitat per respondre ràpidament a demandes globals, combinant servei proper amb altes exigències tècniques.
En un moviment estratègic dirigit al mercat asiàtic, Fermator ha anunciat l’obertura d’una tercera planta a l’Índia, que s’afegeix a la segona que ja opera en aquest país. Aquesta expansió respon al fort creixement de la demanda d’ascensors i al procés d’urbanització accelerada, consolidant el seu lideratge a la regió i la seva aposta per solucions tecnològiques avançades.
Ebre
La platja de Tarragona que s’ha convertit en el paradís dels gossos
Daniel Cabezas Ramírez
A més, la firma ha invertit més de 4 milions d’euros a modernitzar la seva logística i producció a la fàbrica de Reus, introduint línies automatitzades, magatzems intel·ligents, robots de soldadura i magatzems connectats a maquinària avançada, fet que reforça la seva competitivitat industrial.
Fermator va iniciar la seva activitat l'any 1977, en el que va ser un galliner entre Reus i Constantí, i avui és reconeguda com a líder mundial en producció de portes automàtiques per a ascensors. L’empresa ha aconseguit expandir-se gràcies a una estratègia basada en innovació constant, eficiència i una presència global efectiva.