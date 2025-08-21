Lleure
El parc d’atraccions que arrasa a Tarragona: té un dels millors minigolfs d’Europa
Aquest parc disposa de fins a 20 atraccions, entre les quals destaquen les tirolines, un cine 5D o una zona de làser tag
Calafell Aventura, ubicat al municipi de Calafell, s’ha consolidat com un dels parcs d’atraccions més complets de Catalunya. A només mitja hora de la ciutat de Tarragona, aquest parc d’aventures ofereix una alternativa de lleure pensada per a grans i petits, amb més de 20 atraccions i un camp de minigolf que ha estat reconegut entre els millors d’Europa.
Des de la seva obertura, aquest espai ha estat exemple de transformació urbana, recuperant una zona per al gaudi de les famílies i grups escolars. El parc ha aconseguit combinar diversió i naturalesa, apostant per un enfocament educatiu i emocional, on les habilitats socials, cognitives i físiques es desenvolupen a través del joc.
Entre els seus principals atractius destaquen els circuits de tirolines per a totes les edats, un cine 5D, llits elàstics, un circuit de motos i una emocionant zona de làser tag. A més, no falten clàssics com els autos de xoc, el toro mecànic o el tren selva fantasia, pensat per als més petits.
Un dels reclams més grans del parc és el seu Adventure Golf, un camp de 18 forats que ha estat qualificat com un dels dos millors minigolfs del continent. El minigolf disposa d’una posada en escena i una decoració extraordinària.
El parc es presenta també com una opció ideal per a celebracions d’aniversari i sortides escolars, gràcies a les seves instal·lacions a l’aire lliure i varietat d’activitats grupals. Tot això, en un entorn natural on la seguretat i la diversió són prioritàries.
Calafell Aventura es troba davant de l’estació de tren del municipi. En horari d’estiu, obre les seves portes tots els dies de la setmana de 18:00 a 23:00 hores, i els caps de setmana també en horari de matí, d'11:00 a 14:00 hores.