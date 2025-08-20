Diari Més

La platja de Tarragona que s’ha convertit en el paradís dels gossos

Les mascotes poden accedir durant tot l’any, un fet poc habitual en altres platges considerades pet-friendly

Imatge d’arxiu d’un gos en una platja de Tarragona.

Gerard Marti Roig

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas Ramírez

La Bassa de l’Arena, ubicada al municipi de Deltebre (Tarragona), s’ha consolidat com una de les platges més recomanables de Catalunya per a aquells que tenen gos. El seu tram adaptat per a mascotes permet l’accés sense restriccions durant tot l’any, un fet poc habitual, fins i tot, en altres platges considerades pet-friendly.

Amb gairebé tres quilòmetres de llarg i una zona específica per a animals d’uns 500 metres, aquesta platja del Delta de l’Ebre destaca pel seu entorn natural, la seva amplitud i la llibertat que ofereix. No existeixen horaris ni limitacions de temporada: els gossos poden córrer, jugar i banyar-se lliurement.

En comparació amb altres platges canines de Catalunya, com les ubicades a Girona o Barcelona, La Bassa de l’Arena presenta una sensació més gran d’espai i tranquil·litat. A més, el seu caràcter salvatge i l’absència d’urbanització propera fan que conservi un ambient natural, poc massificat.

Això sí, no disposa dels serveis típics de platges urbanes: no hi ha dutxes, guinguetes ni zones amb ombra, pel que es recomana portar allò necessari per passar el dia, com aigua, menjar i protecció solar. Aquesta senzillesa, tanmateix, també és part de l’atractiu del lloc.

Arribar és senzill, ja que es pot accedir amb cotxe fins a un aparcament proper, a escassos metres de la sorra, a través de la carretera TV-3451. També existeixen opcions de transport públic des de municipis propers com L’Ampolla o L’Aldea.

Aquest racó del Delta combina platja verge, turisme tranquil i respecte pels animals. Per tot això, s’ha convertit en una referència entre aquells que busquen alternatives el turisme de masses sense renunciar a compartir el fet d’anar a la platja amb les seves mascotes.

