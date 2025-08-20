Societat
La platja de Tarragona que s’ha convertit en el paradís dels gossos
Les mascotes poden accedir durant tot l’any, un fet poc habitual en altres platges considerades pet-friendly
La Bassa de l’Arena, ubicada al municipi de Deltebre (Tarragona), s’ha consolidat com una de les platges més recomanables de Catalunya per a aquells que tenen gos. El seu tram adaptat per a mascotes permet l’accés sense restriccions durant tot l’any, un fet poc habitual, fins i tot, en altres platges considerades pet-friendly.
Amb gairebé tres quilòmetres de llarg i una zona específica per a animals d’uns 500 metres, aquesta platja del Delta de l’Ebre destaca pel seu entorn natural, la seva amplitud i la llibertat que ofereix. No existeixen horaris ni limitacions de temporada: els gossos poden córrer, jugar i banyar-se lliurement.
En comparació amb altres platges canines de Catalunya, com les ubicades a Girona o Barcelona, La Bassa de l’Arena presenta una sensació més gran d’espai i tranquil·litat. A més, el seu caràcter salvatge i l’absència d’urbanització propera fan que conservi un ambient natural, poc massificat.
Això sí, no disposa dels serveis típics de platges urbanes: no hi ha dutxes, guinguetes ni zones amb ombra, pel que es recomana portar allò necessari per passar el dia, com aigua, menjar i protecció solar. Aquesta senzillesa, tanmateix, també és part de l’atractiu del lloc.
Arribar és senzill, ja que es pot accedir amb cotxe fins a un aparcament proper, a escassos metres de la sorra, a través de la carretera TV-3451. També existeixen opcions de transport públic des de municipis propers com L’Ampolla o L’Aldea.
Aquest racó del Delta combina platja verge, turisme tranquil i respecte pels animals. Per tot això, s’ha convertit en una referència entre aquells que busquen alternatives el turisme de masses sense renunciar a compartir el fet d’anar a la platja amb les seves mascotes.