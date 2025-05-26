Societat
La Prioral de Sant Pere celebra la declaració de venerable d’Antoni Gaudí
L'acte va aplegar a més d'un centenar de persones entre autoritats i ciutadans.
La Prioral de Sant Pere va acollir ahir diumenge 25 de maig a la tarda una missa d'acció de gràcies per la declaració de venerable de l'arquitecte reusenc Antoni Gaudí, un acte que va aplegar a més d'un centenar de persones entre autoritats i ciutadans.
D'aquesta manera, l'arquebisbat de Tarragona va celebrar que l'Església proposés a Antoni Gaudí com a exemple de vida cristiana, no tan sols pel seu talent extraordinari i el seu llegat arquitectònic, sinó per ser un exemple de vida segons els valors cristians.
A partir d’ara, caldrà que les autoritats eclesiàstiques testifiquin i validin un miracle, perquè sigui declarat beat. La consideració de venerable constitueix el segon pas en el camí de la canonització, després d’haver estat servent de Déu i una vegada examinada la pràctica constant i alegre de les virtuts morals durant un llarg període de la seva vida.