Medi Ambient
Comencen les obres per convertir quatre patis en refugis climàtics
S’està actuant a les escoles General Prim, Teresa Miquel, Pompeu Fabra i Marià Fortuny
L’Ajuntament de Reus ja ha començat les obres per convertir els patis de quatre centres educatius en refugis climàtics. Fonts municipals confirmen que els treballs s’han encetat a tots els indrets previstos fins al moment, és a dir, a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel i Pàmies. En ser un projecte emmarcat en el projecte RENATUReus, finançat en bona part per fons Next Generation, s’espera que les actuacions hagin conclòs abans que finalitzi el 2025. El contracte es va adjudicar amb un pressupost superior al milió d’euros.
La intervenció té com a objectiu principal adaptar els patis al context climàtic d’augment de temperatures, mitjançant la generació de zones d’estada confortables a partir de solucions basades en la natura. També es busca sensibilitzar adults i infants sobre la necessitat de respectar el medi ambient i reconèixer la biodiversitat com un valor a preservar. A grans trets, en les quatre escoles es viurà un increment de vegetació, se substituiran els paviments durs i impermeables per propostes toves i drenants, s’integraran elements d’aigua i es crearan punts d’ombra; tot, amb un plantejament pedagògic que combini confortabilitat, inclusivitat, socialització, joc i aprenentatge. En aquest context, es plantaran arbres i arbustos, s’alçaran umbracles i pèrgoles vegetals i hi haurà un sòl viu.
A més d’adaptar-los per a usos escolars, aquests espais, que s’han dissenyat en consonància amb les comunitats educatives, es plantegen per estar oberts i ser accessibles a tota la ciutadania fora de l’horari lectiu.
En paral·lel, l’Ajuntament redacta el Pla de Refugis Climàtics de Reus, el document de planificació que permetrà desplegar refugis climàtics per tota la ciutat. El contracte es va adjudicar a la unió temporal d’empreses ACCE Assajos Urbans per 76.525,24 euros (IVA inclòs). El text ha d’incorporar informació meteoclimàtica, social, econòmica, urbanística, arquitectònica i paisatgística per poder decidir quins són els llocs més idonis perquè esdevinguin punts d’estada en el context climàtic actual i futur.
Indicadors de biodiversitat
Els refugis climàtics escolars es consideraran, a més, indicadors de biodiversitat. El projecte RENATUReus preveu analitzar la diversitat d’espècies animals en espais renaturalitzats per avaluar la seva qualitat i establir un seguiment sobre la seva evolució. És el cas dels patis dels quatre centres educatius, així com del sistema de drenatge i recuperació d’aigua de pluja de l’avinguda de Riudoms i els horts urbans.
L’estudi se centrarà en la presència de fauna salvatge autòctona i protegida. L’empresa adjudicatària haurà de concretar tres espècies d’animals de tres categories diferents —aus, mamífers, herpetofauna (rèptils i amfibis) o invertebrats— per observar la seva aparició. Objecte del control poden ser, per exemple, esquirols, ratpenats, musaranyes, orenetes, ballesters, falciots, caderneres o torlits.