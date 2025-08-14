Successos
Detenen un jove i una menor per robar violentament a gent gran a Reus
La intervenció d’un agent fora de servei va ser clau per identificar i localitzar els autors
Els Mossos d'Esquadra de Reus van detenir aquest dimarts a la capital del Baix Camp un jove de 18 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació, i una menor per la seva participació en un d’aquests fets.
El primer robatori es va produir a les 16.25 hores del 12 d’agost, quan l’home i la menor, que circulaven amb patinet, van seguir una dona d’edat avançada i ell va intentar arrencar-li amb violència el collaret d’or. La víctima va patir ferides, tot i que no van aconseguir sostreure-li la joia. Un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei, que va presenciar els fets, va iniciar la persecució de la parella i va avisar la policia. La menor va ser detinguda al mateix lloc, mentre que l’home va fugir a peu.
A les 19.30 hores del mateix dia, al carrer Ample de Reus, el mateix home va arrencar amb violència el collaret d’or a una altra dona gran, causant-li lesions, i va fugir. Les descripcions de les víctimes i la informació recollida per l’agent fora de servei van permetre als investigadors localitzar-lo hores després a l’estació de tren de Reus, on va ser arrestat com a presumpte autor dels dos robatoris.