Transport
L'Aeroport de Reus supera els 220.000 passatgers al juliol
L'equipament ha registrat un 11,5% més de viatgers que al juliol de 2024
L'Aeroport de Reus ha registrat durant aquest mes de juliol 222.453 passatgers, un 11,5% més en comparació amb el mateix període de l'any passat. En l'acumulat dels set mesos de l'any, l'aeroport ha aconseguit un total de 744.432 passatgers, un 12,3% més que en els mateixos mesos de 2024.
Al juliol, l'aeroport ha aconseguit un total de 2.789 operacions, una xifra un 10,4% major en relació amb els moviments d'aeronaus registrats en el mateix mes de 2024. En el que va d'any, el total de moviments d'aeronaus és de 13.765, un 0,4% menys que en el mateix període de 2024.
Aeroports d'Aena
Respecte a la resta de la xarxa d'Aena a Catalunya, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha aconseguit al juliol 5.540.010 passatgers i 33.660 operacions. Per part seva, l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat 327.075 viatgers i 3.261 moviments d'aeronaus. Finalment, l'Aeroport de Sabadell ha gestionat 5.998 enlairaments i aterratges i un total de 642 passatgers.
Els aeroports del Grup Aena (compost pels 46 aeroports i dos heliports a Espanya, l'Aeroport de Londres-Luton i 17 aeroports al Brasil) han tancat el mes de juliol del 2025 amb 38.474.698 passatgers, un 2,7% més que el mateix mes del 2024; van gestionar 319.591 moviments d'aeronaus, un 0,9% més que el 2024; i van transportar 130.508 tones de mercaderia, un 10,1% més que l’any passat.