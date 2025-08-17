Diari Més

La Unió de Botiguers de Reus impulsa una audioguia per vincular art i aparadors

Vol donar a conèixer la cultura, l'arquitectura i el vessant comercial de la ciutat

Un dels fulletons informatius de l'audioguia

La Unió de Botiguers de Reus (UBR) ha posat en funcionament la seva nova audioguia. Amb el títol Ruta entre art i aparadors, es presenta com una iniciativa que pretén posar en relleu el comerç local a través d’un recorregut entre el modernisme i els expositors.

Amb aquesta actuació, l'entitat comercial busca atraure turistes que venen a passar les seves vacances a la costa o directament a la capital del Baix Camp, per tal que puguin descobrir, a més de la cultura i l'arquitectura, el vessant comercial de la ciutat.

Per donar a conèixer la campanya, es repartiran fulletons informatius a les oficines de turisme de Reus, així com a punts estratègics de Cambrils, Salou i la Pineda, disponibles en català, castellà, anglès i francès. Així mateix, els associats a l’entitat tindran un adhesiu visible des d’on es podrà accedir, a través d’un codi QR, a la pàgina www.experienciareus.cat, amb els àudios distribuïts per zones.

Les àrees en què es divideix l'audioguia són la plaça del Mercadal; el carrer i el raval de Jesús; la plaça de Prim; el carrer de Sant Joan; els carrers de Monterols i de Llovera; el raval de Santa Anna; els ravals de Martí Folguera, de Robuster, de Sant Pere i del Pallol; els carrers Major i de l'Hospital i les Peixateries Velles; la plaça de les Basses i els carrers Galera i Galanes; l'avinguda de Prat de la Riba; i els carrers Ample, de Sant Vicenç i de Santa Anna i la plaça de la Llibertat.

