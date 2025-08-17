Comerç
La Unió de Botiguers de Reus impulsa una audioguia per vincular art i aparadors
Vol donar a conèixer la cultura, l'arquitectura i el vessant comercial de la ciutat
La Unió de Botiguers de Reus (UBR) ha posat en funcionament la seva nova audioguia. Amb el títol Ruta entre art i aparadors, es presenta com una iniciativa que pretén posar en relleu el comerç local a través d’un recorregut entre el modernisme i els expositors.
Amb aquesta actuació, l'entitat comercial busca atraure turistes que venen a passar les seves vacances a la costa o directament a la capital del Baix Camp, per tal que puguin descobrir, a més de la cultura i l'arquitectura, el vessant comercial de la ciutat.
Per donar a conèixer la campanya, es repartiran fulletons informatius a les oficines de turisme de Reus, així com a punts estratègics de Cambrils, Salou i la Pineda, disponibles en català, castellà, anglès i francès. Així mateix, els associats a l’entitat tindran un adhesiu visible des d’on es podrà accedir, a través d’un codi QR, a la pàgina www.experienciareus.cat, amb els àudios distribuïts per zones.
Les àrees en què es divideix l'audioguia són la plaça del Mercadal; el carrer i el raval de Jesús; la plaça de Prim; el carrer de Sant Joan; els carrers de Monterols i de Llovera; el raval de Santa Anna; els ravals de Martí Folguera, de Robuster, de Sant Pere i del Pallol; els carrers Major i de l'Hospital i les Peixateries Velles; la plaça de les Basses i els carrers Galera i Galanes; l'avinguda de Prat de la Riba; i els carrers Ample, de Sant Vicenç i de Santa Anna i la plaça de la Llibertat.
