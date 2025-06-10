Comerç
Mig segle liderant el sector comercial de Reus
Per celebrar els 50 anys la UBR ha editat un llibre que recull la trajectòria de l’entitat
Celebrar 50 anys sempre és una efemèride que fa il·lusió. Amb mig segle es viuen moltes històries i es generen molts vincles, especialment en el cas d’una de les entitats comercials més importants de la capital del Baix Camp, la Unió de Botiguers de Reus (UBR). Per celebrar i compartir aquesta fita amb la ciutat, l’entitat ha organitzat diverses accions durant l’any i és inevitable rememorar tot el que ha passat al llarg d’aquesta època. Aleshores, per tal de recollir aquestes vivències la UBR va decidir editar un llibre; La Unió de Botiguers de Reus, història d’una entitat precursora, que pretén fer un repàs d’aquesta història tan especial per una ciutat com Reus.
La presidenta de la UBR, Rosa Lucas, es mostra «orgullosa de ser la presidenta del cinquantè aniversari»: «Quan arribes a aquesta data hi ha una mica de tot. Hem d’estar a l’altura d’aquest llegat i sento un profund orgull i admiració cap a les èpoques passades que van patir molt canvis socials i polítics, com nosaltres també hem tingut els nostres». A més, explica que l’aniversari de l’entitat ha suposat una bona oportunitat per establir contacte amb expresidents de l’entitat i la conclusió final que extreu és que «malgrat tot el que ha passat, la Unió ha tirat sempre endavant. Hem estat i som una entitat important a la ciutat».
Per la seva banda, l’historiador i autor del llibre que recull la història de l’entitat, Josep Cruset, coincideix en el fet que la Unió de Botiguers de Reus ha tingut «un pes enorme» a la ciutat. «Principalment, pel sector econòmic que representa que és un dels pols d’atracció de Reus i han tingut un paper decisiu en moltes coses. No s’entenen tots els plans de reforma urbanística de Reus sense la influència del comerç, entre altres coses», argumenta l’historiador. Entre les grans fites de l’entitat, Cruset considera que una d’elles és el seu paper en crear una Unió de Botiguers d’àmbit català: «En el moment de naixement de la Unió el primer que fan els seus fundadors és fer proselitisme perquè creuen necessari crear una Unió de Botiguers de Catalunya, per tenir força pel que estava per arribar com l’aterratge de les grans superfícies comercials, i finalment ho aconsegueixen».
Unió i Ajuntament
Una de les parts més importants en la història de la UBR ha estat la seva relació amb l’Ajuntament que, tant Lucas com Cruset defineixen afirmant que «hi ha hagut de tot». «Dins del llibre hi ha un capítol que es titula La Unió de Botiguers exerceix d’oposició al govern municipal, perquè en una determinada època que hi havia un govern de majoria absoluta l’oposició més ferma era al carrer i era la Unió, entre altres coses perquè tenia més capacitat de fer coses que els regidors a l’oposició», comenta Josep Cruset. No obstant això, la presidenta assegura que, actualment la relació amb el consistori és de «molt bona entesa, tot i que no sempre estiguem d’acord».