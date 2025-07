Fonts d'aigua, para-sols i ventalls: els elements per combatre l'onada de calor durant Sant Pere

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Els dies centrals de la Festa Major de Sant Pere de Reus han estat acompanyats per una forta onada de calor. Cadascú ha utilitzat els trucs que millor li funcionen per combatre les altes temperatures, com hidratar-se sovint, amagar-se a l'ombra, cobrir-se amb un para-sol, protegir-se la vista amb ulleres de sol i airejar-se amb ventalls. Un clar exemple ha estat durant les actuacions de lluïment d'aquest matí, en què resistir sota el sol ha estat una tasca messiànica.

Així mateix, l'Ajuntament de Reus ha proporcionat una sèrie de mesures i consells per ajudar durant aquests dies. El consistori ha instal·lat fonts d'aigua públiques i carpes en diferents punts de la ciutat i ha actualitzat el llistat de refugis climàtics davant l'activació del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per part de la Generalitat de Catalunya per risc de forta calor.

Una font d'aigua, a la plaça de Prim de Reus, sota una carpa d'Aigües de Reus.Diari Més

Aigües de Reus ha col·locat fonts d’aigua públiques i tres carpes a la plaça de Prim, la plaça de la Llibertat i la plaça d'Anton Borrell. Les fonts estaran disponibles de 10 a 22 hores fins demà, 30 de juny.

El comitè d’emergències de l’Ajuntament ha acordat aquestes mesures i continuar reforçant la informació sobre recomanacions a la ciutadania per fer front a l’onada de calor. El comitè es manté actiu durant tot l’episodi per si cal emprendre altres actuacions.

Refugis climàtics

El consistori ha actualitzat la relació de refugis climàtics de la ciutat, els espais públics on la població pot refugiar-se en situacions meteorològiques extremes, com per exemple durant les onades de calor. Són espais com ara biblioteques, piscines municipals i centres cívics, que compatibilitzen el seu ús habitual amb la funció de refugi climàtic. No són instal·lacions assistencials. Estan pensats especialment per a persones vulnerables, com nadons, persones grans, malalts crònics i persones amb menys recursos. La informació completa es pot consultar a https://www.reus.cat/serveis/refugis-climatics-0.

Col·lectius vulnerables

L'Ajuntament de Reus, a través de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, ja va activar aquesta setmana les mesures per afrontar l’onada de calor, dirigides de manera especial a les persones amb més vulnerabilitat. Són les següents:

Control periòdic dels treballadors familiars a usuaris del servei d'ajuda a domicili.

Trucades periòdiques a usuaris de l'empresa que presta el servei de teleassistència de l'Ajuntament, dins del seguiment habitual.

de l'empresa que presta el servei de teleassistència de l'Ajuntament, dins del seguiment habitual. Es recorda al personal d'Atenció Social Bàsica i a les empreses que presten serveis a les persones grans la necessitat d'informar tothom dels consells de prevenció.

Difusió del díptic Consells per evitar problemes causats per la calor editat per l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials.

Consells i recomanacions

L’Ajuntament de Reus recorda que al web municipal www.reus.cat té un apartat dedicat als plans d’emergències i en el que s’inclouen consells d’autoprotecció, en aquest cas davant d’un episodi de calor extrema. S’hi relacionen consells com: