Els elements festius de Reus desafien la calor per oferir els seus millors balls

Els elements festius de Reus han brindat els seus millors balls en la sessió matinal del dia de Sant Pere. Ho han fet, però, desafiant la calor i l'imponent sol que amenaçava de rostir la plaça del Mercadal. De fet, tan intenses han estat les temperatures —superant els 30º C— que s'ha decidit escurçar les presentacions «per l'alerta per l'onada de calor», tal com ha detallat l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, a través de les xarxes socials.

Això no obstant, els grups no han volgut perdre l'oportunitat de celebrar la Festa Major amb els ciutadans, que els han agraït l'esforç resistint estoicament amb ventalls, para-sols, aigua i refrescos amb glaçons. La majoria dels assistents ha optat per refugiar-se als porxos de la plaça del Mercadal per presenciar les interpretacions, tot i que alguns valents han resistit dempeus encerclant el quadrilàter central; una quantitat de persones que ha minvat a mesura que el sol anava conquerint cada un dels indrets del centre de la capital del Baix Camp. D'aquesta manera, petits i grans, cadascú a la seva manera, o com ha pogut, ha aconseguit veure els Diables, el Drac, el Basilisc, el Lleó, els Gegants, la Mulassa, el Ball de Cavallets i la resta dels elements del Seguici.

Marcos Massó encén la Tronada matinal

Abans de les actuacions de lluïment, la jornada central de la Festa Major de Sant Pere ha comptat amb les tradicionals matinades i l'encesa de la primera Tronada del dia. En aquesta ocasió, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó, ha estat l'encarregat d'activar la metxa, ben puntual a les 11 hores, acompanyat de la batllessa, Sandra Guaita, i el regidor de Cultura, Daniel Recasens. Desenes de persones han vist de ben a prop el recorregut de la pólvora, aglomerant-se sobretot al tram final.