Perill alt i molt alt d'incendis a Tarragona i les Terres de l'Ebre

Els Bombers de la Generalitat demanen extremar les precaucions per l'alt risc d'incendi en molts punts del país aquest diumenge, 29 de juny. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha elaborat un mapa amb el grau de perillositat i risc d'incendi, i les comarques tarragonines se situen entre un perill moderat i un perill molt alt, amb diverses comarques en perill alt.

Els Bombers han demanat a la ciutadania que, en cas de veure foc o una columna de fum, truquin immediatament al 112. Cal recordar que no es permet encendre fogueres al bosc, així com tirar burilles per la finestra o fer esclatar petards en zones agrícoles.

Més de 40ºC a Tarragona i les Terres de l'Ebre

Aquest diumenge, i segons ha alertat Protecció Civil, les temperatures poden superar àmpliament els 40ºC en les comarques d'interior de Tarragona i les Terres de l'Ebre, justament on el risc d'incendi és més elevat. S'ha demanat extremar la precaució, beure molta aigua i estar alerta de la gent gran i els nens més petits.