El calvari d’una família de Reus: uns okupes lloguen les seves habitacions a Booking com a suites
Fa més de tres anys que Joaquim i la seva família no poden accedir al seu habitatge i viuen a casa d’uns amics
Fa més de tres anys que una família de Reus no pot accedir al seu habitatge a causa de l’ocupació il·legal del seu inquilí, que va deixar de pagar el lloguer i s’ha instal·lat en la propietat com si fos seva. La situació ha obligat els propietaris a marxar de casa seva i refugiar-se a l’habitatge d’uns amics, sense ingressos pel lloguer i amb una sanció administrativa inesperada.
Tot va començar quan el propietari va llogar el pis a una família que, en un primer moment, semblava complir amb els pagaments. Tanmateix, al cap de poc temps van deixar d’abonar la renda i van decidir quedar-se a l’habitatge, sense intenció de marxar. Des d’aleshores, els propietaris no han pogut recuperar l’immoble ni rebre cap compensació.
La sorpresa va arribar quan el propietari va descobrir que l’inquilí morós estava publicant anuncis en plataformes de lloguer vacacional, oferint habitacions de l’habitatge com si fossin suites per a turistes.
Lluny de resoldre’s, el problema es va agreujar quan les autoritats van sancionar el propietari per suposada activitat turística sense llicència. Malgrat no tenir cap control sobre el que passa al seu habitatge, actualment li retenen part del salari per fer front a la multa, sumant així un nou cop econòmic a la família.
El drama va més enllà de l’aspecte material. Els propietaris han hagut de deixar la casa i renunciar a projectes familiars a causa d’aquesta situació, mentre els ocupants al·leguen ser una família en situació de vulnerabilitat per justificar la seva permanència. No obstant, veïns de la zona asseguren que mantenen un nivell de vida acomodat, incompatible amb aquesta versió.
El conflicte, sense resolució judicial a curt termini, s’emmarca en un problema més ampli que afecta a molts propietaris a Catalunya, on els casos d’ocupació il·legal continuen augmentant. Mentrestant, aquesta família només espera recuperar la seva casa i posar fi a un episodi que ha trastocat per complet la seva vida.