Sostenibilitat
El Velèctric tanca la novena edició amb bones sensacions i amb la mirada posada en els deu anys
L’esdeveniment pretén també conscienciar pel que fa a mobilitat sostenible
La 9a Mostra de Vehicles Elèctrics Velèctric va tancar el passat dissabte 7 de juny amb una valoració positiva per part de l’organització. Un esdeveniment que, a més, va compartir espai amb la Fira del Medi Ambient, també organitzada des de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, que pretenia promoure hàbits pel que fa a mobilitat sostenible i conscienciar a la ciutadania en la preservació del medi ambient. Aquest fet demostra que el Velèctric ha evolucionat al llarg d’aquestes nou edicions i s’ha adaptat per complir amb un nou propòsit. «Quan vam començar fa nou anys el mercat automobilístic de cotxes elèctrics era de poc més de 7 o 8 cotxes. Hi havia molts dubtes al voltant de coses com l’autonomia o els punts de recàrrega i les marques necessitaven un espai on mostrar-se i expressar-se», apunta el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio.
No obstant això, la situació ha canviat radicalment i ha passat d’un escenari d’incertesa i poca oferta de vehicles elèctrics a què cada vegada més gent es plantegi comprar un cotxe amb aquesta motorització. «El que volíem era que la ciutadania de Reus es tragués les pors i ho ha fet. Segurament encara en queden, però cada vegada més famílies es plantegen comprar un cotxe elèctric o, segons les necessitats, un híbrid», comenta el regidor. D’aquesta manera, el Velèctric va evolucionar fins a la sisena edició, en què va reunir a la plaça Llibertat fins a una cinquantena de cotxes exposats.
«Des de fa uns anys el sector ja ha aconseguit aquesta visibilitat dels cotxes elèctrics. Però, així i tot, quan parlem amb els expositors ens diuen que és necessari que Velèctric continuï, però està clar que ha de ser una altra cosa», opina Rubio. Per aquest motiu, en el marc del Velèctric s’ha treballat en els darrers anys perquè no la fira «no només parli de l’automoció, sinó també de l’energia». L’edició anterior va ser la primera fira a Espanya a ser subministrada per un motor d’hidrogen i, enguany, es va convidar un enginyer per parlar de la seva demostració de com convertir un cotxe amb motor tèrmic a un d’elèctric.
Per una altra banda, el Velèctric celebrarà els deu anys en la següent edició i el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat admet que ja hi està donant voltes: «Alguna cosa especial haurem de fer amb els deu anys. Tenim algunes idees, però encara no ho sabem. Quan arribes a la novena és impossible no pensar en la desena». Així i tot, assegura que Velèctric continuarà en la línia de conscienciar en l’àmbit de la mobilitat sostenible.