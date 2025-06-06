Societat
Arrenca la 9a Mostra de Vehicles Elèctrics Velèctric a Reus
L’edició d’enguany comparteix espai demà amb la Fira de l Medi Ambient
La plaça de la Llibertat de Reus acull des d'aquest matí la 9a Mostra de Vehicles Elèctrics Velèctric. Una edició que comptarà com a principal atractiu amb una demostració de com convertir un vehicle de combustió en vehicle elèctric. L’edició d’enguany comparteix espai demà, 7 de juny, al llarg de tot el dia amb la Fira de l Medi Ambient.
L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, i té per objectiu promoure hàbits de mobilitat sostenible, així com la conscienciació ciutadana sobre la preservació del medi ambient.
La inauguració oficial del Velèctric tindrà lloc aquesta tarda a les 19 hores amb la presència del regidor de l'Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, i altres regidors del govern i representants de les empreses participants. La jornada d’avui està dedicada al sector professional amb la jornada B2B, que inclou espais de networking, xerrades tècniques i una taula rodona sobre l’electrificació urbana. La mostra d’expositors amb test drive compta amb la participació del Grup Nima, Grup Oliva, Grup Oliva, Grups Pons, Autoxandri i Quadis.
Demà, dissabte 7 de juny, la mostra s’obrirà al gran públic amb activitats pensades per a tota la família. A banda de la mostra d’expositors, s’hi podrà trobar un circuit d’educació viària amb patinets per a infants de 6 a 10 anys, un espai d’Scalextric per a nens a partir de 5 anys i tallers de motor i bateries, entre altres propostes.
Velèctric ofereix als visitants la possibilitat de provar els models de vehicles elèctrics, a banda de motos bicicletes i patinets, i alhora informar-se sobre els seus avantatges. Per fer el test drive cal fer una reserva prèvia a través del següent enllaç: inscripcions.reus.cat.
Fira del Medi Ambient
Paral·lelament, demà dissabte 7 de juny, se celebrarà la Fira del Medi Ambient, amb una programació diversa i participativa. Aquesta fira forma part del pla d’accions de sensibilització ambiental per promoure la implicació social i la participació ciutadana en el procés de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Al llarg de la jornada, grans i petits podran gaudir de tallers de reconeixement d’ocells pel seu cant, construcció de caixes niu i hotel d’insectes, elaboració de sabó casolà; experiència de realitat virtual sobre medi ambient; el photocall «Jo trio planeta»; un showcooking de cuina sense residus i els racons de contacontes.
Està previst que les caixes niu d’ocells i d’hotel d’insectes es sortegin entre els participants d’aquests tallers. Els més petits també podran gaudir de l’espectacle familiar Esbojarrat equip de neteja de Marieta Voltereta, un espectacle de sensibilització ambiental en clau d’humor on la Marieta es transforma en una professional de la neteja que gràcies a l’ajuda de tots els participants podrà acabar amb els problemes del món, compartir les seves habilitats en el reciclatge i transformar la neteja en un autèntic joc. Aquesta activitat està subvencionada per la Diputació de Tarragona.
Un any més, es donarà un certificat de reconeixement d’accions ambientals d’entitats de la ciutat. En la jornada també hi col·laborarà Arròs Montsià, amb el repartiment d'un obsequi per als participants en els tallers del dia 7.
Finalment, també hi haurà un espai dedicat al projecte de renaturalització de la ciutat, RENATUReus i el servei Repara’t de reparació mòbil d’aparells elèctrics i bicicletes. Per fer ús del servei caldrà fer reserva prèvia a inscripcions.reus.cat.