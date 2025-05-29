Nuclear
L’alcalde d’Ascó defensa l’energia nuclear com a «essencial» per a una xarxa elèctrica estable i neta
Miquel Àngel Ribes reclama una transició energètica «justa» i adverteix que sense nuclears el sistema seria «més car, més contaminant i més volàtil»
L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha considerat «essencial» l'energia nuclear per al sistema elèctric espanyol. El batlle ha assegurat que aquest tipus de combustible és «la columna vertebral» d'una xarxa elèctrica «estable, fiable i lliure d'emissions de carboni». Ribes ho ha dit a la Conferència Internacional de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), que se celebra aquesta setmana a Viena, on ha defensat la continuïtat de l'energia nuclear a l'estat espanyol. L'alcalde d'Ascó ha insistit que, sense la nuclear, el sistema seria «més volàtil, més car i més contaminant», tot subratllant que això ha quedat «demostrat» amb l'apagada generalitzada del 28 d'abril.
Alhora, Miquel Àngel Ribes ha defensat una transició energètica «justa» que «ha de començar abans del tancament de les centrals nuclears».
L'alcalde, com a vicepresident de l'AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares), s'ha adherit a una declaració conjunta dels territoris que acullen aquesta modalitat energètica.