La 15a edició de la Reus viu el Vi poleix detalls en el segon any consecutiu al Parc Sant Jordi
L’esdeveniment registra un total de 12.500 assistents, gairebé un 25% més que l’any anterior
La fira Reus viu el Vi tanca la 15a edició amb 12.500 visitants, que suposa un increment de gairebé un 25% més respecte a l’any anterior. Una fira marcada pels aprenentatges de l’últim any, ja que, per segon any consecutiu, l’esdeveniment va tenir lloc al Parc Sant Jordi.
Es van prendre mesures per controlar l’aforament, de 5.000 persones, obligant a pagar entrada. L’objectiu darrere a aquest canvi era evitar les aglomeracions que es van patir en els moments de major afluència de l’any passat. «Vam aprendre de l’any passat i, per això, hem implementat aquest sistema que ha funcionat. El que volíem era que la fira estigués plena, però que s’hi pogués estar a la vegada», va apuntar el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora. Després d’aquest èxit, el mateix Basora va assegurar que la intenció és continuar al Parc Sant Jordi.
Una opinió positiva que van compartir alguns dels participants de la fira del vi reusenca. Entre ells, el Celler Cingles Blaus de Cornudella del Montsant, que van opinar que la nova distribució ajuda a fer que la gent no s’aglomeri tant a la plaça de l’alcalde Anton Borrell. «L’any passat en els moments més forts la part central quedava molt plena i gairebé no es podia caminar. Ara com que la zona del parc infantil ha quedat lliure veus que la gent es reparteix més i la zona central també queda més lliure», van argumentar des del celler prioratí.
A la vegada, des del sector gastronòmic també es van mostrar contents amb l’edició d’enguany. Xavier Pàmies, propietari de l’ADN Sistaré, va afirmar que «aquest lloc és millor que a la plaça Llibertat». «Pel que fa a afluència de gent ha estat perfecte. L’empresa de seguretat ha sigut bastant estricta i hi ha hagut molts menys aldarulls. És obvi que en una fira del vi i amb jovent és difícil d’evitar que algú begui més del compte, però ha estat molt bé», va comentar Pàmies. Tot i que creu que encara hi ha aspectes a millorar, també va defensar que la Mostra del Vermut és un bon al·licient: «Falta que es consolidi, però l’hora del vermut està francament bé. Avui diumenge al migdia hi havia poca gent i ha estat una estona molt agradable, he pres el vermut i parlat amb gent».
Tot i que tothom sembla bastant convençut que el canvi de la plaça Llibertat pel Parc Sant Jordi va ser un encert, estar en un espai tancat té una conseqüència inevitable, un aforament limitat que, en aquest cas en concret, és de 5.000 persones. No obstant això, es tracta d’un mal menor per gaudir d’un espai adequat per la fira del vi i evitar les aglomeracions en els moments més àlgids que, tant en l’edició anterior com en aquesta, va ser la tarda de dissabte.
«Això és com quan vas a un concert, en el moment en què s’esgoten les entrades ja no pots entrar. A més, 5.000 persones són moltes persones i volíem evitar que hi hagués massa gent», va defensar el president de la Cambra de Comerç de Reus. Pel seu costat, el propietari de l’ADN Sistaré es va mostrar d’acord: «En un espai tancat amb un aforament limitat tampoc pots deixar que entri tothom o podria col·lapsar».
