Educació
El Consell d’Infants presenta les propostes en l’àmbit de la salut sexoafectiva
La tradicional sessió plenària va reunir infants de diverses escoles
El Consell d’Infants celebrat ahir a l’Ajuntament de Reus va donar una lliçó; els nens i nenes no són ciutadans que no puguin tractar temes importants. En la tradicional sessió plenària en què els infants de diferents centres educatius de la ciutat traslladen propostes al consistori el tema cabdal va ser la salut sexoafectiva.
Una temàtica que, temps enrere, s’hauria considerat tabú per parlar amb nens de 10 o 11 anys, però que ahir van tractar amb maduresa i naturalitat. «Creiem que s’hauria de normalitzar el fet que els infants puguem parlar de sexualitat. Aquest aspecte està present al llarg de tota la nostra vida, així que ens hauríem d’acostumar a fer-ho des de petits», va reivindicar la Martina, alumna del Col·legi de Sant Josep, a l’inici de l’acte. Un fet que, tal com van reivindicar tant els grans com petits regidors, permetria garantir l’accés a informació veraç sobre la sexualitat.
Entre les propostes, els consellers de l’Escola Prat de la Riba van comentar que seria positiu crear punts informatius sobre la sexualitat en els barris. «Els infants i joves tenim pocs llocs on anar per informar-nos i rebre assessorament sobre la sexualitat», va argumentar el representant. A més, també van reclamar que l’Ajuntament vetlli per eliminar el biaix generat pels estereotips sexistes en els espais públics. Altres centres com Puigcerver o Doctor Alberich i Casas van fer propostes similars.
Per un altre costat, els representants de l’Escola Sant Bernat Calbó van deixar deures als mitjans de comunicació, exigint que tinguin en compte les diferents maneres d’estimar i models familiars, per promoure una representació més inclusiva de la diversitat afectiva.
En el torn de La Salle, una de les seves conselleres va proposar que s’adaptessin els lavabos públics per tal que les noies «disposin d’un espai adequat on gestionar la higiene íntima quan tenen la menstruació». Una mesura que, segons van defensar, havia d’anar acompanyada de posar a l’abast de les usuàries els productes necessaris per a la menstruació amb, per exemple, un dispensador de compreses i tampons.
A continuació, els portaveus de l’Escola Sant Pau van proposar dur a terme una jornada esportiva amb diversos esports, com futbol, atletisme o tenis, en equips barrejats entre nens i nenes. Per un altre costat, La Vitxeta va proposar dur a terme una fira sobre la salut sexoafectiva amb xerrades, jocs, activitats i tallers.