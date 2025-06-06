Equipaments
Reus i Generalitat presenten un projecte de consens que culmina el procés d’escolta activa sobre la transformació del Carrilet
La proposta incorpora aportacions veïnals, nous equipaments i una estació de busos integrada al paisatge
L’Ajuntament de Reus ha donat aquest divendres, 6 de juny un impuls definitiu al projecte de reordenació urbana i nous equipaments del Carrilet amb la sessió de retorn del procés d’escolta activa obert fa uns mesos amb entitats de la zona. Posteriorment, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; i el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, han presentat en roda de premsa el projecte definitiu consensuat que el Govern de Reus preveu portar a votació del Ple de l’Ajuntament després de l’estiu.
Des que el mes d’octubre de l’any passat van tenir lloc les reunions tècniques de treball amb les entitats de la zona, l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte i la Generalitat de Catalunya han estat analitzant la viabilitat tècnica de les propostes de la ciutadania amb la voluntat d’incorporar l’opinió ciutadana i el màxim de propostes possibles a la proposta municipal inicial.
El resultat és un projecte de l’Ajuntament de Reus que incorpora les inquietuds ciutadanes, especialment en relació a l’estació d’autobusos, i que compta amb el vist-i-plau de la Generalitat de Catalunya.
Així, la futura estació d’autobusos de Reus serà semisoterrada, sota l’emplaçament actual, i s’allargarà sota la plaça del Canal, per garantir les necessitats de capacitat i mobilitat. L’equipament tindrà il·luminació i ventilació naturals i visuals cap a la zona verda del nou parc.
Els accessos rodats a l’estació de busos seran a la plaça del Canal, fet que permet redirigir millor els vehicles en qualsevol direcció de la ciutat, gràcies a la configuració de la rotonda.
Serà una estació de busos del segle XXI, dissenyada amb criteris d’integració paisatgística en el context del nou espai verd de l’entorn del Mercat del Carrilet; un equipament amb un mínim l’impacte visual i sense contaminació acústica; construïda amb criteris de sostenibilitat
L’emplaçament fa compatibles les propostes ciutadanes amb les prioritats de la proposta inicial:
- Continuïtat del verd. La superfície d’espais verds creix en més de 7.500m2. Es manté la prolongació prevista del verd del parc de Mas Iglesias fins a l’entorn del Mercat del Carrilet i cap al centre de la ciutat.
- Intermodalitat entre mitjans de transport. Es garanteix amb la proximitat i amb els recorreguts dins un espai públic de qualitat com és el parc de Mas Iglesias, entre l’estació, les futures parades del tramvia i l’estació de trens de Bellissens, actualment en construcció.
- Proximitat amb el centre de la ciutat, a través del nou espai renaturalitzat a l’entorn del Mercat del Carrilet i el carrer de l’Escultor Rocamora.
- Viabilitat del projecte. Està garantida pel fet d’haver-lo treballat i consensuat amb la Generalitat de Catalunya, que és l’administració que gestionarà la construcció del nou equipament.
Amb tot, el projecte definitiu manté inalterables la resta d’objectius de la transformació urbanística:
- Convertir el Carrilet en un nou pol d’atracció, una nova centralitat al sud de la ciutat, amb nous espais cívics que generin nous usos i més activitat quotidiana a la zona.
- Mantenir l’activitat del Mercat del Carrilet, amb la rehabilitació de l’edifici per reconvertir-lo en un equipament que aglutini els nous usos de mercat, culturals i cívics, entre altres.
- Generar més i millor connectivitat interna del barri i amb el seu entorn, amb la millora de les connexions nord-sud i est-oest, i una aposta per la pacificació del trànsit, la mobilitat sostenible i la intermodalitat de mitjans de transport.
- Millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de la zona i de tot Reus, amb una aposta per les zones verdes, la renaturalització i la permeabilització de l’espai públic.
Escolta activa
El procés d’escolta activa en relació al projecte de reordenació urbana i nous equipaments a l’entorn del Carrilet es va iniciar ara fa 10 mesos any a partir de la proposta inicial preparada per l’Ajuntament de Reus, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.
- Al juliol de 2024 es va fer la presentació pública del projecte a les paradistes del Mercat del Carrilet, els representants de les associacions de veïns del Carrilet, Mas Iglesias i barri Fortuny; a la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), i els grups municipals de l’Ajuntament.
- Al setembre de 2024 van tenir lloc les trobades informatives públiques amb el veïnat dels barris del Carrilet, Mas Iglesias i Fortuny, i les direccions de l’escola Eduard Toda i de l’Institut Roseta Mauri.
- A l’octubre de 2024 van tenir lloc les reunions tècniques de treball amb representants veïnals dels barris del Carrilet, Mas Iglesias i Fortuny, la Plataforma en defensa del Mas Iglesias i de la FAVR.
- Al juny de 2025 han tingut lloc les sessions de retorn per explicar a totes les entitats i als grups municipals del consistori que han participat en el procés les propostes recollides i la configuració final del projecte.