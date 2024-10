Les ordenances no convencen l’oposició de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Les ordenances fiscals per al 2025 es basen en tres claus: la congelació de la majoria dels impostos, la introducció de noves bonificacions i l’encariment moderat de serveis. Aquesta vegada sí, el regidor d’Hisenda, Manel Muñoz, ha donat a la població bones notícies.

Va ser una presentació molt més agraïda que la del 2023, que va causar multitudinàries concentracions en contra de la pujada generalitzada dels tributs. Segurament no es repetiran les manifestacions, però l’oposició no està conforme amb la política fiscal. No n’hi ha prou. «Ara sí que farem oposició de debò», es comenta des d’algun grup municipal.

La portaveu de la CUP, Mònica Pàmies, lamenta que continuï aplicant-se «el mateix sistema de càlcul d’impostos», sense tenir en compte la renda de la ciutadania, i apunta que les bonificacions «són de caràcter pregat i, fins que la gent no les conegui i les reclami, no se’ls hi aplicaran».

Els cupaires demanen que funcionin de forma automàtica i alerten que, si bé s’han congelat impostos, «l’any anterior els van incrementar moltíssim» i «no veiem que vagi cap a una millora de serveis». Ahir, l’assemblea es reunia per analitzar cada ordenança i decidir el vot, «però l’estructura general no ens agrada, continua no sent justa», tanca Pàmies.

La insatisfacció també regna a Junts per Reus. «Ara intenten maquillar l’increment històric de taxes de fa un any amb una congelació i amb algunes bonificacions menors, però és absolutament insuficient», assevera la regidora Mariluz Caballero.

Davant d’aquesta situació, el grup municipal presentarà propostes per «revertir la deriva impositiva», com rebaixar l’IBI i l’ICIO, revisar l’IAE, l’exempció de la llicència d’activitat per a noves empreses i comerços locals o reduir la taxa d’escombraries als veïns que reciclin més.

Per la seva banda, Vox defensa que «no és suficient amb simplement congelar els impostos: hem de reduir-los». «Les famílies estan asfixiades econòmicament, la meitat de les llars reconeixen que els resulta difícil arribar a final de mes; és responsabilitat de l’administració actuar de manera efectiva, reduir despeses i posicionar-se al costat de les famílies, no en contra seva», tanca el grup municipal.