Reus facilitarà l’accés dels joves a l’habitatge i promourà els cotxes elèctrics amb noves bonificacions

Contenció, bonificacions i progressivitat. Són els tres conceptes que l’equip de govern utilitza reiteradament per definir les ordenances fiscals que s’aplicaran l’any 2025. S’ha apostat per la congelació generalitzada dels impostos —amb l’excepció de la taxa de la brossa, que pujarà un 1,85%—, l’encariment moderat de serveis —la tarifa de l’aigua o els títols d’autobús— i la introducció de noves bonificacions que han d’afavorir el reciclatge, l’accés dels joves a l’habitatge, la mobilitat elèctrica o l’evolució de la construcció i de la ciutat en si en conceptes de sostenibilitat i respecte del medi ambient.

«Les ordenances ens han de definir com un govern d’esquerres i progressista, posant al centre les persones i amb l’objectiu de tenir una ciutat verda», va assenyalar el regidor d’Hisenda, Manel Muñoz. L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) són dos dels que més població afecten i, l’exercici vinent, romandran amb els tipus impositius actuals.

A més, introduiran ajuts. En el cas de l’IBI, ja existia la bonificació per posar en marxa sistemes d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. L’any vinent, el descompte s’aplicarà també per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic i per obres que comportin una reducció de la demanda energètica de l’edificació. La bonificació serà del 50%, durant cinc anys, amb un topall de 400 euros.

«Volem afavorir no només que s’apliquin sistemes d’aprofitament elèctric i d’estalvi energètic, sinó també que aquelles persones que vinguin a viure a Reus trobin que la nova construcció s’ha acomodat amb sistemes respectuosos amb el medi ambient», va valorar Muñoz. Així mateix, hi haurà una bonificació del 50% de l’IBI per a les zones d’aparcament, siguin particulars o comunitàries, que instal·lin punts de recàrrega de cotxes elèctrics. La rebaixa estarà en vigor tres anys, amb un màxim de 50 euros.

Per la seva banda, es podrà pagar menys ICIO amb fins a sis supòsits. Els constructors que edifiquin o rehabilitin immobles per destinar-los a un lloguer social o assequible o als joves menors de 35 anys —tant lloguer com compra— podran gaudir d’una rebaixa del 40%, en cas que la gestió sigui privada, o d’un 90%, si se cedeix a la borsa d’habitatge de l’Ajuntament de Reus. «Amb aquesta mesura, volem incrementar el parc de pisos gestionats pel servei d’habitatge i en general, que hi hagi més oferta de pisos i quedi menys tensat el mercat», explicà Muñoz.

A més, s’ha establert una bonificació del 90% per obres de rehabilitació que tinguin com a objecte un edifici que tingui «un especial interès arquitectònic per a la ciutat» o «utilitat municipal». Per ajudar a la retirada total de l’amiant a la ciutat, l’Ajuntament rebaixarà en un 95% l’ICIO que es generi amb aquestes actuacions.

A més, també hi haurà un ajut del 50% del tribut en la construcció de domicilis amb sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar o amb sistemes d’estalvi energètic, i del 90% per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), també conegut com a impost de circulació, tampoc es veurà afectat de cara al 2025. Sí que hi haurà, però, més ajudes per pagar-lo. El consistori crearà una rebaixa del 75% aplicable durant quatre anys per als taxistes que desenvolupin l’activitat a Reus amb un cotxe elèctric o híbrid, «per promoure que el col·lectiu s’acomodi a les necessitats d’una ciutat més verda i sostenible», com la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE).

A més, s’han ampliat les premisses de bonificació del 100% del tribut als vehicles clàssics que estiguin exempts de l’impost al CO2 o de l’obligatorietat de passar la ITV. I, com avançà Diari Més, hi haurà una rebaixa d’entre un 10 i un 20% de la taxa de la brossa fent quatre aportacions o més a la deixalleria.