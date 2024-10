Reus congela l’IBI i l’ICIO per al 2025, mentre que la taxa de la brossa pujarà només un 1,85%

L’Ajuntament introduirà bonificacions per beneficiar qui porti objectes a la deixalleria, per fomentar el reciclatge i el civisme entre la població.Gerard Marti Roig

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus congelarà els impostos de cara al 2025. No s’apujaran l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), l’impost de circulació ni les taxes de guals, terrasses i grua. «La filosofia és de contenció: els impostos no s’apugen», assevera el regidor d’Hisenda, Manel Muñoz, a Diari Més, tot afegint que s’introduiran bonificacions de vessant social i mediambiental que comportin «una reducció als rebuts».

Sí que hi haurà, però, una excepció: la taxa de recollida d’escombraries. L’edil explica que l’ajust, que serà d’un 1,85%, ve «obligat per llei», per tal d’equilibrar els ingressos i les despeses d’un servei «que s’ha encarit en determinats aspectes». «Si no, el que ingressem no es correspondria amb la despesa del servei», expressa.

Per «contrarestar» els efectes que tindrà l’encariment de la taxa en el ciutadà, un tribut que ja augmentà un 14% en l’exercici anterior, l’Ajuntament, «amb la filosofia de qui menys recicla, més paga, i qui recicla, que tingui uns beneficis», introduirà una bonificació del rebut de la brossa, que pot arribar a ser d’un 20%, per a les persones que portin objectes a la deixalleria —o a la seva versió mòbil—. Fent entre 4 i 6 aportacions, la reducció serà d’un 10%; entre 7 i 12, del 15%, i per tenir una rebaixa del 20% s’hauran de portar més de 12 peces. El topall serà de 20 euros per factura.

«A un rebut mitjà de la brossa, hi haurà aquest ajust de l’1,85%, però, en paral·lel, si durant l’any s’han fet dotze aportacions a la deixalleria, es pot arribar a tenir un descompte del 20% que, d’alguna manera, ja contraresta no només l’ajust d’enguany, sinó també el que vam haver de fer l’any passat», assenyala Muñoz. «Amb aquestes aportacions, el rebut de la brossa pot acabar sent fins i tot més econòmic que el que representava el 2023», afirma. El benefici serà aplicable a efectes pràctics de cara al 2026, atès que dependrà del comportament del contribuent durant el 2025.

El regidor d’Hisenda subratlla que la mesura pretén promoure «el reciclatge i el civisme», aconseguint que la gent no deixi la brossa fora dels punts habilitats i, a més, vegi que l’esforç «es reflecteix al seu rebut». Addicionalment, comenta que ha de representar «un estalvi a l’Ajuntament», que evitaria els serveis extraordinaris de retirada de les escombraries a la via pública.

En aquest sentit, Muñoz expressa que «tant de bo l’ajust pogués ser positiu» i recorda que «no reciclar és més despesa per a l’Ajuntament». «Hem d’incentivar que la gent recicli: si ho fa, nosaltres sortim afavorits i també la seva butxaca, perquè la taxa baixaria», remarca. «Ara per ara, no podem fer-ho d’altra manera que no sigui promovent que la gent vagi a la deixalleria. De cara a l’any que ve, tant de bo disposem dels mitjans per garantir que es recicli i que es pugui controlar qui recicla, i qui ho faci, tindrà el rebut més barat», tanca l’edil.

Noves bonificacions

Més enllà de la congelació dels impostos, el consistori crearà bonificacions que ajudaran a esmorteir els tributs i a «contrarestar en molt la pujada que vam veure l’any passat». Muñoz avança que responen a la filosofia «de promoure qüestions socials, com l’emancipació dels joves i la creació d’habitatges destinats a aquesta finalitat; ambientals, amb l’ús d’energies renovables i netes; o de mobilitat elèctrica, per incentivar que hi hagi més punts de càrrega de vehicles elèctrics».

Cal recordar que l’octubre del 2023 es va anunciar una pujada generalitzada dels impostos a Reus, de tributs com l’IBI, l’ICIO o les taxes de la brossa i de terrasses. La decisió es va prendre per adaptar-se a «la realitat» socioeconòmica i per cobrir «unes necessitats de finançament».