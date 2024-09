Reus es prepara per viure els dies grans en honor a la patrona Misericòrdia

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa dies que a Reus ja es respira un ambient diferent. I el passat cap de setmana es va poder comprovar. Concerts, vermuts i altres activitats anunciaven que les festes de Misericòrdia estan a punt de començar. El tret de sortida oficial a la festivitat se li donarà aquest divendres, coincidint amb l’entrega dels Guardons de la Ciutat. Fins al pròxim dimecres, es concentraran els actes centrals; una combinació de tradició, cultura popular, música, ball i germanor ciutadana que ha fet de les festes de Misericòrdia una d’aquelles cites marcades en vermell al calendari personal dels reusencs i reusenques.

El passeig i el santuari de Misericòrdia seran, un any més, l’epicentre festiu i, com a tal, s’espera que apleguin milers de persones que voldran gaudir d’actes tan emblemàtics com el Rosari de Torxes, la Baixada del Seguici, les ballades i castells, la Baixada dels Diables, el ball solemne curt de l’Àliga o les carretillades i l’encesa final.

Si bé, els actes centrals i vertebradors de la festa es duen a terme en aquest indret, tota la ciutat acollirà propostes. Places com la Llibertat seran l’escenari dels concerts; els carrers del centre s’ompliran amb cercaviles i correfocs; els barris novament viuran unes matinades festives i musicals el pròxim dimecres i espais com la Palma o Mas Iglesias agruparan activitats culturals i lúdiques diverses.

Una Coia inclusiva

Després de l’experiència en anys anteriors i també a la Festa Major de Misericòrdia, l’aposta pels trams tranquils ha quedat totalment consolidada aquesta Misericòrdia. Així doncs, tant la cercavila del Seguici Petit del pròxim dilluns, com la Baixada del Seguici del dimecres al matí comptaran amb aquests espais perquè les persones amb alta sensibilitat auditiva o visual puguin ser partícips de la festa. En el cas de la Festa Major Petita, aquest espai s’ubicarà al carrer de l’Hospital i en el cas de la Baixada, s’habilitarà a l’inici del passeig de Misericòrdia.

La festa continua

Si bé els actes centrals es desenvoluparan fins al pròxim dimecres, el cert és que el programa s’esten fins a l’inici de l’octubre amb una àmplia varietat d’actes culturals i lúdics. I és Misericòrdia és, sobretot, un punt d’inflexió; un comiat festiu a l’estiu que vam començar amb Sant Pere i una benvinguda que arriba carregada de noves il·lusions.