Les sis cites imperdibles amb la tradició i la cultura popular de la Misericòrdia

Publicat per Anna Ferran

Després de viure un bon grapat d’actes previs el passat cap de setmana, les festes de Misericòrdia encaren els seus dies centrals. Unes jornades on la tradició i la cultura popular són les grans protagonistes. Els amants del foc, després d’haver gaudit amb el Correfoc Infantil, el dissabte passat, ara tenen l’oportunitat de fer-ho amb el correfoc adult, que es viurà aquest dissabte al vespre. Els diables i les bèsties de foc reusenques estaran acompanyats per tres colles de diables més i sis bèsties que ompliran de pólvora i guspires el centre de la ciutat. L’altra gran cita de la cultura popular al centre de la ciutat per Misericòrdia és la Festa Major Petita, que, sortirà en cercavila el dilluns vinent.

Un any més, el passeig i el santuari de Misericòrdia es converteixen en l’epicentre festiu. Ja es podrà veure aquest diumenge amb la celebració de l’Aplec Baix Camp. Ara bé, serà a partir de la vigília de la patrona, amb el Rosari de Torxes quan l’activitat, de debò, es traslladi en aquest indret de la ciutat. El pròxim dimecres s’espera que milers de reusencs i reusenques omplin el passeig per veure baixar, al matí, el Seguici, i a la tarda, els Diables. I ja a baix al Santuari, es viurà un esclat festiu amb balls, danses, castells i l’encesa final que acomiadarà la jornada i les festes.

Correfoc.Ajuntament de Reus

A Reus, Correfoc!

21/09 | 21.30h | Centre ciutat

Els elements de foc de Reus actuaran amb els diables de Badalona, la Canonja, Gràcia, el drac i el Tallot del Vendrell, la Nicasseta del Catllar, el Bou de Santpedor, el drac de St Quintí de M. i els Encendraires de les Franqueses del Vallès.

Aplec Baix Camp.Gerard Marti

58è Aplec Baix Camp

22/09 | De 10 a 20h | Santuari

La Colla Sardanista Rosa de Reus organitza aquesta tradicional trobada on a banda de ballar sardanes es podrà gaudir d’un esmorzar popular, tallers, Correllengua i la presència de la Cucafera i el Ball de Cercolets.

Festa Major Petita.Olívia Molet

Festa Major Petita

23/09 | 18h | Centre ciutat

Amb el toc de Festa Major Petita, a càrrec dels Pioners i Caravel·les dels escoltes Montsant Cim, es donarà el tret de sortida a la cercavila del Seguici Petit que recorrerà el centre i acabarà al Mercadal amb la passada de lluïment.

Rosari de Torxes.Diari Més

Rosari de Torxes

24/09 | 22.30h | Passeig Misericòrdia

És un dels actes més devots i singulars de les festes. Milers de reusencs s’apleguen a l’inici del passeig i comencen el seu recorregut il·luminat només pels fanalets. En arribar al Santuari, es canten els Goigs a la Mare de Déu.

Baixada del Seguici.Gerard Marti Roig

La Baixada del Seguici

25/09 | 11h | Passeig Misericòrdia

Mentre al Santuari s’oficia la Missa solemne, el passeig s’omple de cultura popular amb la baixada del Seguici, acompanyat per centenars de reusencs que s’apleguen als laterals. En arribar, balls i danses de tots els elements.

L'Encesa.Gerard Marti Roig

L'Encesa

25/09 | 21.30h | Centre ciutat

Després d’haver viscut els balls del Seguici, els castells de Xiquets i ball solemne curt de l’Àliga, els Diables comencen la seva baixada cap al santuari que acabarà amb l’encesa final, que serà, un any més, el colofó de la Festa Major.