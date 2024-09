Reus promou unes Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia inclusives i sense sexisme

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials i la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus tornen a implementar aquest any mesures per promoure la inclusió i per prevenir actituds sexistes i discriminatòries durant les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia.

Les mesures inclusives han estat proposades pel programa «Festa Major per a tothom» que promou la inclusió en l'àmbit festiu i cultural amb l'objectiu de facilitar la participació universal, és a dir, apropar la festa a tots els col·lectius que vulguin participar-hi.

Un dels objectius principals és eliminar tota mena de barreres (físiques, comunicatives, socials, etc.) per facilitar la participació de qualsevol persona als actes festius que es programen amb motiu de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. Per aconseguir això, cal posar al centre les persones amb diversitat funcional i, per aquest motiu, les mesures concretes que s'implementaran es consensuen amb les entitats que formen part del Consell Municipal de la Discapacitat.

Entre les mesures d'inclusió destacades hi ha:

Informació accessible : Tota la informació sobre les festes s’ubica al Punt d’Informació de la Festa, situat a la Casa Rull, al carrer de Sant Joan 27. Un espai que disposa de lavabos adaptats.

: Tota la informació sobre les festes s’ubica al Punt d’Informació de la Festa, situat a la Casa Rull, al carrer de Sant Joan 27. Un espai que disposa de lavabos adaptats. Retransmissions televisives : Canal Reus Televisió oferirà la retransmissió dels actes més destacats de les festes en directe. Els dies posteriors a la festa també s’emetran en diferit, per tal que persones amb dificultats de mobilitat reduïda puguin gaudir-ne.

: Canal Reus Televisió oferirà la retransmissió dels actes més destacats de les festes en directe. Els dies posteriors a la festa també s’emetran en diferit, per tal que persones amb dificultats de mobilitat reduïda puguin gaudir-ne. El programa en braille i el cartell en relleu : A l’Oficina d’Informació i Turisme de la plaça del Mercadal, al Punt d’Informació de la Festa a la Casa Rull i a les oficines de l’ONCE (plaça de la Llibertat 9) s’hi pot trobar el programa transcrit en braille i el cartell amb relleu, per tal que persones amb dificultats de visió puguin informar-se i gaudir del cartell a partir del tacte.

: A l’Oficina d’Informació i Turisme de la plaça del Mercadal, al Punt d’Informació de la Festa a la Casa Rull i a les oficines de l’ONCE (plaça de la Llibertat 9) s’hi pot trobar el programa transcrit en braille i el cartell amb relleu, per tal que persones amb dificultats de visió puguin informar-se i gaudir del cartell a partir del tacte. Accés a la informació digital : El programa de les festes de Misericòrdia 2024 està disponible a la xarxa per poder-lo consultar, amb maquetació i sense, per facilitar-ne l’accés a partir de les aplicacions de lectura de pantalla per a persones amb dificultats de visió.

: El programa de les festes de Misericòrdia 2024 està disponible a la xarxa per poder-lo consultar, amb maquetació i sense, per facilitar-ne l’accés a partir de les aplicacions de lectura de pantalla per a persones amb dificultats de visió. Interpretació amb llengua de signes catalana : El Carro de Romanços (“Lo Capitelo”), el dia 20 de setembre a la tarda, al raval de Santa Anna, comptarà amb la intèrpret de llengua de signes.

: El Carro de Romanços (“Lo Capitelo”), el dia 20 de setembre a la tarda, al raval de Santa Anna, comptarà amb la intèrpret de llengua de signes. Simbologia específica : Els actes que apareixen al programa estan referenciats amb diverses imatges (pictogrames) que indiquen el nivell d’accessibilitat i característiques importants. S’hi indica la facilitat per accedir-hi, l’existència de lavabos adaptats, acte sorollós, actes amb pirotècnia, espais tranquils i actes amb espai adaptat.

: Els actes que apareixen al programa estan referenciats amb diverses imatges (pictogrames) que indiquen el nivell d’accessibilitat i característiques importants. S’hi indica la facilitat per accedir-hi, l’existència de lavabos adaptats, acte sorollós, actes amb pirotècnia, espais tranquils i actes amb espai adaptat. Trams tranquils i silenciosos : Al Seguici Petit del dia 23 i a la baixada del Seguici Festiu del dia 25 al matí, s’habilitarà un tram tranquil i silenciós per a persones amb alta sensibilitat auditiva i visual. Serà un espai sense foc i amb la música molt reduïda perquè les persones amb altres sensibilitats en puguin gaudir. En el cas del Seguici Petit del dia 23, el tram tranquil serà al carrer de l’Hospital. En el cas de la baixada del dia 25 al matí, el tram tranquil serà a l’inici del passeig de Misericòrdia.

: Al Seguici Petit del dia 23 i a la baixada del Seguici Festiu del dia 25 al matí, s’habilitarà un tram tranquil i silenciós per a persones amb alta sensibilitat auditiva i visual. Serà un espai sense foc i amb la música molt reduïda perquè les persones amb altres sensibilitats en puguin gaudir. En el cas del Seguici Petit del dia 23, el tram tranquil serà al carrer de l’Hospital. En el cas de la baixada del dia 25 al matí, el tram tranquil serà a l’inici del passeig de Misericòrdia. Vehicle privat : D'una banda, per als actes que es desenvolupen al centre de la ciutat, hi ha diversos aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda al Mercat Central i als ravals de Jesús, de Martí Folguera, de Robuster i de Sant Pere. Alhora, a la xarxa de pàrquings municipals també hi ha places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda. D'altra banda, per accedir amb cotxe al santuari de Misericòrdia es facilitarà l’accés de persones amb mobilitat reduïda al carrer de Cèlia Artiga Esplugas.

: D'una banda, per als actes que es desenvolupen al centre de la ciutat, hi ha diversos aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda al Mercat Central i als ravals de Jesús, de Martí Folguera, de Robuster i de Sant Pere. Alhora, a la xarxa de pàrquings municipals també hi ha places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda. D'altra banda, per accedir amb cotxe al santuari de Misericòrdia es facilitarà l’accés de persones amb mobilitat reduïda al carrer de Cèlia Artiga Esplugas. Transport públic : Reus disposa d’una xarxa d’autobusos municipals adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

: Reus disposa d’una xarxa d’autobusos municipals adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Espais de les festes : Les festes tenen lloc en diferents espais de Reus. El punt central és el santuari de Misericòrdia, tot i que també hi ha altres espais destacats. La majoria d’aquests són espais accessibles i sense barreres arquitectòniques. Podeu demanar informació i suport al personal tècnic que es troba en cada espai.

: Les festes tenen lloc en diferents espais de Reus. El punt central és el santuari de Misericòrdia, tot i que també hi ha altres espais destacats. La majoria d’aquests són espais accessibles i sense barreres arquitectòniques. Podeu demanar informació i suport al personal tècnic que es troba en cada espai. Lavabos adaptats: En tots els espais on es desenvolupen les festes hi ha diversos lavabos mòbils. En cadascun d’aquests espais també hi ha lavabos mòbils adaptats. Hi haurà lavabos adaptats al santuari de Misericòrdia, al Jardí de la Casa Rull, a les places de la Llibertat i dels Argenters, a La Palma i a l’Ajuntament.

Misericòrdia sense sexisme

Com en altres esdeveniments, des del Casal de les Dones de Reus es promou unes Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia sense sexisme. Per això s'instal·laran diversos punts lila durant les festes per combatre les violències masclistes i LGBTI-fòbiques.

A Reus, durant aquestes festes s'han previst els punts liles següents:

Divendres 20 de setembre, a la plaça de la Llibertat, al concert de Gertrudis i DJ K-zu. Des de les 22 h fins que s'acabi l'acte.

Dissabte 21 de setembre, a la plaça de la Llibertat. Festa i concert post-Diada Castellera de Misericòrdia. Des de les 22 h fins que s'acabi l'acte.

Dimarts 24 de setembre, a la plaça de la Llibertat. Cercavila del Masclet i Revetlla Jove. Des de les 20.30 h fins que s'acabi l'acte.

Qualsevol persona que vegi o pateixi una agressió o discriminació durant les festes es pot dirigir al punt lila i durant la resta de l’any, pot enviar un correu electrònic a siad@reus.cat o sai.lgbti@reus.cat o trucar al número de telèfon 977 010 092 de l'Oficina d'Atenció a la Víctima (OAV) o la Línia d'Atenció Contra la Violència Masclista 900 900 120. A més, per qualsevol emergència cal trucar al 112 o al 092.