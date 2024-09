Junts per Reus presenta una moció en contra de la ubicació de la nova estació d’autobusos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts per Reus va registrar divendres una moció a l’Ajuntament per mostrar el seu rebuig a la ubicació de la nova estació d’autobusos al Parc de Mas Iglesias. La moció la defensaran en el ple municipal de finals d’aquesta setmana. En el text, el grup municipal expressa la seva oposició al trasllat de la nova estació d’autobusos, tal com ha plantejat l'actual govern municipal format per PSC, ERC i Ara Reus.

Junts per Reus demana que es reconsideri la ubicació de la nova estació en una zona menys consolidada urbanísticament i es protegeixin els grans parcs de la ciutat, incloent-hi el Parc de Mas Iglesias, a més de promoure un procés real de participació ciutadana i diàleg amb tots els grups polítics i els veïns afectats.

El grup municipal defensa que el projecte original de reordenació urbana a l’entorn del Carrilet, aprovat durant l'anterior mandat per Junts, ERC i Ara Reus no preveia la reubicació de l’estació d’autobusos. «Aquesta decisió sobtada no s’ajusta al plec de condicions tècniques del concurs de projectes urbanístics, que va suposar un cost de gairebé un milió d’euros», descriu Junts per Reus en la moció. A més, segons el grup municipal, la decisió del govern actual s'ha pres de manera unilateral, sense consulta prèvia als veïns ni als grups polítics de l’oposició.

A més, Junts per Reus argumenta que la instal·lació d'una estació d’autobusos al Parc de Mas Iglesias implicaria la destrucció parcial d'un dels principals pulmons verds de la ciutat, afectant la qualitat de vida dels residents, augmentant la contaminació acústica i atmosfèrica a la zona, i amb conseqüències negatives de seguretat viària, sobretot tenint en compte que hi ha escoles i zones residencials properes. A més, assenyala que qualsevol modificació urbanística del parc requeriria una modificació del Pla General, que hauria de ser aprovat per majoria absoluta del ple.

El grup municipal destaca també el seu suport a la plataforma ciutadana en defensa del Parc Mas Iglesias, que va sorgir el juliol passat per oposar-se al projecte i defensar l’entorn natural del parc, i amb els quals van mantenir una reunió el dijous passat.

Amb aquesta moció, Junts per Reus vol garantir que les decisions urbanístiques importants es prenguin de manera transparent i participativa, evitant l’impacte negatiu sobre els espais verds i la qualitat de vida dels reusencs.