La transformació del Carrilet: un mercat més «obert» i habitatge per a urgències

«El projecte del Carrilet va molt més enllà del mercat». Amb aquestes paraules començava a detallar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, en què consistirà la transformació del barri. Cinc potes sustentaran el pla, segons l’avantprojecte presentat ahir: el mercat, la nova estació d’autobusos, l’espai que deixarà la terminal actual, nou habitatge per a situacions d’emergència i un edifici anomenat Pèrgola per donar la benvinguda als visitants.

«La transformació del mercat és el punt inicial, però ha actuat com una gota d’oli que ens ha permès anar treballant més enllà d’ell», destacà Guaita. El Mercat del Carrilet, amb la promesa que es mantindrà a l’emplaçament actual, es vol adaptar al «segle XXI» i «obrir-lo a la ciutat»: des de l’exterior, es podrà veure què està passant al seu interior. L’edifici es rehabilitarà i inclourà usos culturals, cívics i serveis municipals.

Els paradistes actuals s’hi quedaran fins a l’inici de la intervenció. Què passarà una vegada la maquinària entri en escena «ho estem treballant directament amb ells», va explicar l’alcaldessa. «El que ens han ensenyat ens ha agradat, veiem que hi ha moviment», expressava María Jesús Querol, portaveu dels paradistes. Amb tot, comentà que no se sap on els mouran i que «està tot molt verd encara», si bé la signatura de la pròrroga dels contractes d’arrendament els va donar una tranquil·litat «total».

El trasllat de l’estació d’autobusos, una «assignatura pendent» en paraules de la regidora de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui, serà la segona pota. En un moviment consensuat amb la Generalitat de Catalunya, estarà semisoterrada i s’ubicarà al carrer de Jaume Vidal i Alcover, a la vorera del parc de Mas Iglesias.

El desplaçament permetrà alliberar un espai que es convertirà en una gran zona verda i que integrarà un bloc de nova construcció, anomenat Belvedere, «que ens ha de servir per tenir habitatge d’urgència», especificà l’alcaldessa. Aquests casos podrien ser emergències puntuals o víctimes de violència de gènere.

L’immoble comptarà també amb serveis municipals. L’àmbit de la intervenció es completarà amb l’edifici Pèrgola, que serà «més de benvinguda als visitants» i de planta baixa, segons detallà Berasategui. S’hi plantegen possibles usos culturals, una Oficina de Turisme i serveis vinculats amb la mobilitat.

Més enllà dels equipaments, l’actuació urbanística preveu la vianalització del carrer de l’Escultor Rocamora —amb la restricció de la circulació de vehicles—, la urbanització del passatge de Lluís Mas i Ossó i la pacificació de les avingudes del President Macià—amb un pas de vianants elevat que donarà accés directe a l’estació de busos— i de Pere el Cerimoniós —amb la reubicació de la locomotora del Carrilet—.

El següent pas serà la modificació puntual del planejament d’ordenació urbanística de Reus, tràmit necessari per a moure l’estació d’autobusos i construir les noves edificacions. En paral·lel, l’Ajuntament tramitarà la redacció dels projectes bàsic i executiu de l’àmbit del mercat i el seu entorn més immediat. Preveu destinar-hi uns 875.000 euros. No s’espera veure moviment de maquinària fins al 2026.