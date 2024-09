Junts per Reus s’oposa al trasllat de l’estació d’autobusos al Parc Mas Iglesias

Imatge del moment de la trobada entre Junts per Reus i la Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias per tractar el tema del trasllat de l’estació d’autobusos.Junts per Reus

El grup municipal de Junts per Reus es va reunir ahir a la tarda amb representants de la Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias per mostrar també la seva oposició al projecte del trasllat de l’estació d’autobusos. El principal partit a l’oposició del ple municipal considera un greu error la decisió per part del govern i els demanen que «no tirin endavant el projecte». «Rebutgem aquest trasllat perquè perjudicarà la vida de molts veïns del barri i afectarà greument un dels pocs pulmons verds que té la ciutat», assegura la regidora Mariluz Caballero.

Per aquest motiu, el partit es posiciona al costat de la Plataforma, assenyalant que la nova ubicació tindria greus conseqüències de trànsit, empitjoraria la contaminació acústica i atmosfèrica en els habitatges i generaria un perill innecessari pel que fa a seguretat viària, especialment tenint en compte la proximitat de zones escolars i residències de gent gran.

La regidora critica que el govern de PSC, ERC i Ara ha tornat a «tirar pel dret, com ja és habitual, sense obrir cap procés participatiu amb els ciutadans ni buscar un consens amb la resta de grups amb representació a l’Ajuntament». En aquest sentit, també afegeix que «l’equip de govern fa bandera de prendre les decisions importants de ciutat a través d’un procés d’escolta activa, però sempre actua al revés: primer decideix i, després, fa veure que escolta».

Per aquest motiu, el grup municipal de Junts per Reus exigeix que el govern «reconsideri el projecte i que obri un procés de diàleg real amb els veïns, amb les entitats del barri i els partits per trobar una solució consensuada». «No s’hi val a dir que ara el govern municipal obrirà un període d’al·legacions perquè va fer el mateix amb els pressupostos municipals i, després, les va rebutjar totes», recorda Caballero.

Proposta de la Plataforma

Des de la Plataforma defensen que el trasllat de l’estació d’autobusos hauria de ser més cap al sud de la ciutat, on està projectada l’edificació d’un pont que travessi les vies del tren i uneixi les avingudes de Salou i Universitat. D’aquesta manera, la distància amb la pròxima estació de tren de Bellissens seria relativament semblant, es traslladaria a una zona allunyada dels centres educatius i no afectaria el Parc Mas Iglesias, espai que defineixen com el principal pulmó verd de la ciutat. Des de la plataforma reivindiquen que tenen la voluntat de parlar amb tots els actors polítics per a trobar una solució.