El segon semestre dels #Dimecres treballarà la comunicació

La regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus presenta la programació de cara el segon semestre de 2024 dels ‘#Dimecres per crear i connectar, l’espai per potenciar el teu negoci’. L’objectiu d’aquestes jornades és promoure activitats que fomentin la creativitat en la rutina de les empreses. «Durant el passat semestre vam iniciar aquestes càpsul·les per connectar i innovar, i estar a prop de les empreses i l’àmbit digital», afirma el regidor de l’àrea Promoció Econòmica, Innovació de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges. A més, Baiges considera que les empreses actualment «han d’aprendre a vendre’s».

Amb aquestes premises en ment, les activitats del primer semestre es van enfocar en l’àmbit de la innovació digital amb temàtiques actuals com l’ús de la intel·ligència artificial. En aquest segon semestre les jornades aniran encaminades a la innovació en el màrqueting i la comunicació amb els clients. «Això no és un caprici, sinó que forma part de la diagnosi que fem després d’una conversa continua amb les empreses per conèixer les seves necessitats i adaptar-nos a la seva realitat», justifica el regidor. Per la seva banda, la consultora i creativa de marca personal i encarregada de la primera activitat del cicle, Ester Aragonès, comenta que «és molt important pensar en empreses que ja tenen un cert recorregut». En el seu cas, la xerrada amb la qual inaugurarà el semestre el 18 de setembre anirà sobre la capacitat per diferenciar-se a través de la marca personal: «Al final tots fem el mateix i, per tant, necessitem alguna manera de diferenciar-nos». Una afirmació en la qual El regidor coincideix: «Hi ha moltes opcions per ajudar a una empresa que comença, però molt poques quan aquesta ja té una certa maduresa i li cal un acompanyament».

A continuació d’Aragonès, el 9 d’octubre hi haurà a càrrec de Marta Zaragoza una jornada per desenvolupar les competències personals per comunicar i vendre. A continuació, el 30 d’octubre Elisabeth Bach s’encarregarà de descobrir-nos la proposta de valor com a element diferencial. El 20 de novembre, comunicació intergeneracional a l’empresa en una àrea tant recent com TikTok, a càrrec de Xavier Plana. I per finalitzar el cicle, Autoocupació Tarragona oferirà un taller de per crear una dinàmica de trobades ràpides amb les quals explorar sinergies empresarials

