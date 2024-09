L’independentisme omple Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

En aquesta primera Diada de l’11 de setembre amb un govern no independentista després de molts anys, l’esquerra independentista es va proposar fer una demostració de força a la capital del Baix Camp. Els independentistes s’havien citat a les 18.30 hores al davant del Mercat Central de Reus, on ja hi havien concentrades gairebé 200 persones en arribar l’hora acordada, equipats amb desenes d’estelades.

A aquesta cita no hi van faltar tampoc diverses entitats culturals i festives de la ciutat i del territori. Entre elles hi havia el Ball de Diables de Reus amb els seus timbals o el Bou de Reus. També altres associacions de municipis de la comarca van fer acte de presència, com la Colla Gegantera de l’Aleixar, amb la geganta Regina. Tot i la falta d’un govern independentista enguany, que era tema de conversa entre els presents, en pocs minuts es va acabar d’omplir de gent mentre estenien una gran estelada sobre el carrer de Josep Sardà i Cailà.

Al voltant de les 19 hores, aquests elements festius acompanyats de centenars de persones van marxar pels carrers de la ciutat en direcció al centre, visitant algunes de les places més importants de la ciutat com la Prim o la Mercadal. L’ambient era totalment festiu, gairebé semblant al de qualsevol cercavila d’una Festa Major com Sant Pere. El Bou de Reus es va dedicar a ballar i, fins i tot, es va parar a saludar al seu homònim de la botiga ‘Alehop’. Alguns dels comerciants de la zona es prenien un breu descans, treien el cap per la porta dels seus respectius locals per gaudir de l’ambient, saludar a algun conegut o sentir el so eixordador dels timbals.

Entre els presents hi havia persones de totes les edats, amb una important presència de famílies que no van desaprofitar el dia festiu per gaudir del so dels timbals. A la vegada, alguns turistes s’aturaven, perplexos, per observar la comitiva que desfilava per carrers com Sant Joan o Monterols. Mentrestant, el groc i el vermell de les estelades prenien protagonisme mentre onejaven lleugerament gràcies al suau vent d’una tarda de setembre, tot i que els colors d’altres banderes com el lila de la feminista o de l’Arc de Sant Martí de l’LGTBI també hi tenien una tímida presència.

