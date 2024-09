L'aeroport de Reus rep 206.000 passatgers a l'agost

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Aeroport de Reus ha registrat durant el mes d'agost 206.763 passatgers, un 15,7% més en comparació amb el mateix període de l'any passat. En l'acumulat dels vuit primers mesos de l'any, la instal·lació ha assolit els 869.693 passatgers, un 16,3% més que en els mateixos mesos de 2023. Pel que fa a les operacions, el mes passat se n'han registrades 1.902, un 11,7% més que l'agost del 2023.

Des de principis d'any, el moviment d'aeronaus ha estat de 15.718, un 13% més que en els primers mesos de l'any passat. Segons dades d'Aena, l'estiu de 2024 es consolida com el que més viatgers ha rebut la infraestructura durant els últims anys. L'operador aeri ha afegit en un comunicat que no hi ha hagut «disrupcions operatives rellevants».