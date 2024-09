Reus celebra la Diada amb una ofrena institucional i una glossa a càrrec de M. Carme Just Masdeu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, ha presidit els actes institucionals que l'Ajuntament de Reus ha organitzat aquest dimecres 11 de setembre amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya i que han tingut lloc a la plaça del Baluard. La commemoració ha tingut el moment central en la lectura de la Glossa de la Diada, a càrrec de la llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, i màster en Llengua Catalana per la mateixa universitat, M. Carme Just Masdeu.

La commemoració de la Diada ha començat a les 10:00h amb la música del Quartet Floral. Tot seguit, s'ha realitzat l'ofrena institucional dels membres del consistori, amb l'alcaldessa i els portaveus dels grups municipals, i la interpretació d'«El cant de la senyera» per part de l'Orfeó Reusenc. En acabar la lectura de la Glossa de la Diada, l'Orfeó Reusenc ha cantat «Els segadors» i tot seguit s'ha fet el Ball d'Homenatge, a càrrec de Laura Roig.

L'acte ha continuat amb les ofrenes florals de les entitats de la ciutat, presentades pel periodista Marc Càmara, amb l'acompanyament musical del Quartet Floral. I finalment, la cloenda de l'acte ha comptat amb l'actuació dels Xiquets de Reus, i el cant d'«Els segadors» per part de tot el públic.

