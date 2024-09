Fracassa la mediació per evitar la vaga de la plantilla de la neteja de Reus per Misericòrdia

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La vaga de la plantilla de la UTE Reus Net, formada per Valoriza Medioambiente - Romero Polo, continua convocada pels dies 21 i 25 de setembre, coincidint amb la Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia. Durant el matí de dimarts hi va haver la primera mediació en la qual va intervenir el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Tot i l’intent, la situació continua estancada. «Ens hem reunit i l’empresa ha admès que ha dialogat amb l’ajuntament trobar alguna solució, però ens continuen dient que no poden assumir mesures com la pujada salarial», explica Miguel Pérez, president del comitè d’empresa. Per aquest motiu, des del comitè d’empresa donen per fet que la vaga és inevitable. «No és la nostra intenció fer mal a la ciutat ni als que hi vivim. No som responsables del que succeeixi en la vaga per convocar-la. Fem responsable a l’Ajuntament per no evitar-la, perquè no podem permetre una congelació salarial els pròxims anys», reivindica Pérez.

Segons ha pogut saber Diari Més, durant la reunió l’empresa va comunicar que estaven treballant en una proposta que satisfés algunes de les pretensions dels treballadors i que revisaven «un tema de reorganització i una proposta econòmica». Aleshores, la mediadora del departament va proposar als treballadors ajornar la vaga, els quals es van negar.

Davant d’aquesta situació, fonts de l’Ajuntament de Reus asseguren que des del consistori respecten «els drets laborals dels treballadors de la UTE concessionària del servei de neteja i recollida de residus a la ciutat». A més, confien en el fet que «les negociacions obertes acabin amb un acord que eviti la convocatòria de vaga».

Serveis mínims

No obstant això, el servei de neteja i recollida de la brossa de la ciutat és considerat un servei essencial i, per tant, el Departament d’Empresa i Treball haurà d’establir uns serveis mínims. Per la seva part, l’Ajuntament afirma que s’ha de vetllar «per un servei essencial a totes les ciutats i digne per als reusencs i reusenques». Per aquest motiu, plantegen uns serveis mínims que s’aproximen al 70% en conjunt. Segons el comitè, tindrien coneixement que aquests serveis mínims serien superiors. Així i tot, consideren que és abusiu: «Un 70% són serveis mínims?».

A la vegada, el govern municipal recalca que la proposta que han comunicat al departament té en compte que el servei de recollida de residus i neteja viària és un servei essencial i que deixar de prestar-lo «pot suposar un risc de salut pública». A més, també han justificat la proposta argumentant que les dates de la vaga coincideixen amb la celebració d’actes de la Misericòrdia, els quals comportaran un increment del volum de residus generats, i que el mes de setembre és un dels mesos de més calor i això afecta la recollida de la fracció orgànica pel seu més gran nivell de putrefacció i males olors.

Demandes dels treballadors

Per part del comitè d’empresa reclamen, principalment, evitar la congelació salarial de la plantilla. L’empresa ho ha justificat des del primer moment en el fet que és inviable econòmicament. Així i tot, aquesta no és l’única reclamació. També demanen altres mesures com l’adequació de la jornada setmanal per a una millor conciliació familiar, amb jornades de dilluns a divendres, la reducció de la jornada setmanal a 37 hores i mitja i la jubilació parcial dels treballadors que ho sol·licitin.

UTE Reus Net El contracte de la brossa va ser adjudicat a la UTE Valoriza Medioambiente - Romero Polo l’any 2020. Des del primer moment, la plantilla va protestar contra aquest, argumentant que s’havia rebaixat excessivament el preu al qual es comprometia l’empresa. Aquest és el motiu pel qual l’empresa justifica que no pot acceptar cap de les reclamacions dels treballadors com la pujada salarial.

