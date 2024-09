La remodelació del Carrilet es posa a prova

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de remodelació de la zona del Carrilet es va posar a prova en la primera de les tres trobades informatives previstes per part de l’equip municipal al Mercat del Carrilet. El trasllat de l’estació d’autobusos va ser un dels grans protagonistes, però també hi va haver d’altres com la pacificació d’alguns carrers o la remodelació del mercat van ser alguns dels temes que l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, van explicar i defensar davant d’un públic exigent.

«Aquests canvis no són només per la ciutat d’avui, sinó també per la ciutat que ha de venir. Perquè ens aproxima a la intermodalitat», argumentava la regidora d’Urbanisme davant d’un públic atent que esmolava els ganivets. «Els projectes de pacificació urbanística o de trànsit tothom els reclama, però quan es fan tothom es queixa. Per aquest motiu volem escoltar a tothom, als barris, als centres educatius, a tots», remarcava l’alcaldessa.

Després de gairebé vint minuts d’explicació, va ser el torn de les preguntes. «No trobo el sentit a moure l’estació d’autobusos cinquanta metres i perdre una zona verda», es queixava un veí. «A part de ser una voluntat del govern, nosaltres per llei no podem perdre ni un metre de zona verda. Al contrari, en guanyarem 300 metres quadrats. I canviem de lloc perquè els canvis urbanístics porten a altres canvis econòmics i socials en entorns com l’Avinguda Jaume I», rebatia una Guaita pacient i implacable.

A aquestes preguntes es van sumar d’altres que no tenien a veure amb el projecte, com la deficient neteja d’alguns carrers, problemàtiques en l’àmbit de la seguretat i barreres arquitectòniques per les persones amb mobilitat reduïda.

Així i tot, la batlessa es va mantenir estoica: «Ens va bé que vingueu a dir-nos i queixar-vos, perquè aleshores nosaltres sabem i podem actuar». «Ara mateix, podeu intercanviar contactes amb el regidor de Via Pública que és aquí present i així totes aquestes queixes li podeu anar traslladant per donar solució», responia també, mentre el regidor Daniel Marcos posava cara de circumstàncies i es preparava per a una ampliació exprés de la seva agenda de contactes.