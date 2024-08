Els treballadors de la neteja de Reus convoquen una vaga per finals de setembre

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors de Reus Net convoquen una vaga entre el 21 i 25 de setembre davant la impossibilitat d’arribar a un acord amb l’empresa per a millores en condicions laborals. El president del comitè d’empresa, Miguel Pérez, assegura que s’han vist obligats a convocar la vaga: «Ho utilitzem com a darrer recurs, perquè no tenim un altre mecanisme de negociació en aquest moment».

En aquest sentit, Pérez comenta que fins ara han intentat trobar la solució negociant i fent actuacions com marxes en cotxe, concentracions davant de l’Ajuntament o interrompent el ple municipal del passat mes de maig, en què es van reunir amb l’alcaldessa.

No obstant això, aquesta vaga arriba més tard del que podria haver arribat. El passat mes de juny el comitè va advertir que es plantejarien la convocatòria de la vaga a partir de l’1 de juliol. Així i tot, van deixar passar l’estiu en un últim intent d’aconseguir un acord negociat.

«Quan ens vam reunir amb l’alcaldessa després d’interrompre el ple, ens va prometre que parlaria amb l’empresa per veure com desencallar la situació. Ens consta que hi ha hagut un diàleg entre l’Ajuntament i l’empresa i, per això, vam decidir esperar. Però l’empresa continua dient el mateix i el consistori no ha aconseguit res», critica el president del comitè d’empresa.

A la vegada, des del comitè d’empresa remarquen que la vaga no beneficia a ningú, ni a la ciutat ni als treballadors, i per aquest motiu continuen oberts a participar en qualsevol negociació: «Nosaltres no volem això, però no podem acceptar que l’empresa no accedeixi a cap de les nostres propostes». Està previst que el departament d’Empresa i Treball de la Generalitat intervingui com a mediador, com a última oportunitat per evitar la vaga.

Per una altra banda, el president subratlla que aquest és un problema «d’origen», ja que el contracte és «deficient» i critica la postura del govern liderat pels socialistes. «Quan es va fer el contracte, els socialistes es van posar al costat dels treballadors dient que el contracte no era positiu. Ara que lideren el govern no ens han fet ni cas», denuncia.

Resposta de l’Ajuntament

Fonts de l’Ajuntament de Reus consultades pel Diari Més insisteixen en el fet que «les relacions laborals dels treballadors són competència exclusiva de l’empresa. La relació entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària és contractual per a la prestació del servei. I és en aquest marc que l’Ajuntament demana a l’empresa el compliment del contracte i del servei amb les garanties de qualitat que es mereix la ciutat i la ciutadania».

Per un altre costat, sobre el compromís que suposadament hauria assumit l’alcaldessa a trobar una solució, responen que «l’Ajuntament sempre parla amb les empreses concessionàries de serveis municipals, sempre dins el marc del contracte i el compliment del servei».

UTE Reus Net

El contracte de la brossa va ser adjudicat a finals del 2019 a la UTE Valoriza Medioambiente - Romero Polo i va entrar en vigor l’1 de gener del 2020. Des del primer moment, la plantilla va protestar activament contra aquest, argumentant que s’havia rebaixat excessivament el preu al qual es comprometia l’empresa a executar el contracte.

Actualment, aquest és el motiu pel qual l’empresa justifica que no pot acceptar cap de les reclamacions que exigeixen els treballadors com la pujada salarial o l’adequació de la jornada setmanal per a una millor conciliació familiar.

Propostes laborals

Des del comitè d’empresa reclamen principalment evitar la congelació salarial dels treballadors, però també posen sobre la taula altres mesures com l’adequació de la jornada setmanal per a una millor conciliació familiar, la reducció de les jornades a 37 hores i mitja setmanals i la jubilació parcial dels treballadors que ho sol·licitin i que tinguin un relleu disponible.

Et pot interessar