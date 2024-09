Urtasun promet que els pròxims pressupostos tindran mesures pel català i demana a ERC i Junts que els recolzin

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmat aquest dimecres que els pròxims pressupostos del govern espanyol contindran mesures per protegir i promoure el català i ha demanat a ERC i Junts que hi donin suport.

«La llengua s'ho mereix», ha argumentat en una intervenció en català al ple del Congrés, la primera d'un ministre espanyol. Dirigint-se al diputat d’ERC Gabriel Rufián, ha admès que la llengua està patint un «preocupant retrocés social» que el govern espanyol «està intentant ajudar a revertir». Urtasun també ha explicat que el grup de treball pactat amb l'exconsellera de Cultura Natàlia Garriga per promoure el seu ús es mantindrà ara amb l'executiu de Salvador Illa.

En la seva pregunta al ministre, Rufián ha celebrat que s'hagin fet «passes» al Congrés per poder parlar el català, el gallec o l'eusquera, però ha remarcat que queda molta feina a fer en camps com la defensa del model d'immersió lingüística. Per aquest motiu, ha demanat a l'executiu espanyol que faci «pedagogia» i expliqui a tothom que la diversitat lingüística no és un «atac».

«Moltes de les propostes que he mencionat estaran a la proposta de pressupostos generals que estem treballant des del Ministeri de Cultura i tinc un prec per vostè i per la resta de grups catalans a la cambra: ajudi'ns a treure aquests pressupostos perquè la llengua s'ho mereix», ha remarcat Urtasun.

