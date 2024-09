Reus vol identificar un mapa de punts negres vinculats a un risc de conductes suïcides

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus ha iniciat un procés per detectar els punts negres a la ciutat que es podrien vincular amb un major risc per manifestar conductes suïcides.

A partir d'uns primers estudis, s'han formulat un conjunt d'accions que consisteixen en mesures d'intervenció directa i altres que van dirigides a millorar o ampliar els procediments de la recollida de dades per tal que, cerques futures disposin d'un major grau de fiabilitat.

Hi han participat la regidoria de Salut Pública, la Guàrdia Urbana, i les àrees d'Urbanisme i de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública. L'estudi es desenvolupa en el marc del Pla Local per a la Prevenció de la Conducta Suïcida de Reus.

