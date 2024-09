El Reus Music Festival ven el 80% de les entrades en la seva primera edició

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Malgrat l'anul·lació dels concerts de divendres 6 setembre per causes meteorològiques -la direcció del festival acompanyada pels propis artistes que tenien que actuar aquella nit, van pujar a l´escenari per comentar davant el públic la situació- el festival va comptar dissabte 7 amb les actuacions de la sorprenent cantant Elena Garcia, el show de Boye i l'espectacular i exclusiu concert a la provincia d'Oques grasses, que va exhaurir les entrades (amb 7.900 persones).

El diumenge en un dia assolellat, el Paripé tardeo que se celebrava per primera vegada a la ciutat,va portar el bon ambient al Parc de la festa amb música, ball i vermut.

Les actuacions de dissabte al Village del festival van ser a càrrec de Lau Gibert, Raquel Brandia i També Katta Lana & Brauer, un espai on descobrir nous intèrprets dones -malhauradament Andrea Grau i Juls no van poder actuar divendres pel mal temps-i gaudir del menjar i beure al llarg de tot el vespre.

El festival ja comença a treballar en la propera edició del 2025 amb novetats. Una de les primeres incorporacions confirmades del cartell, tal com estava previst, es el guanyador del concurs Festival Stellart Reus de noves bandes que es va fer dijous nit a les instal.lacions de La Palma .El grup Moranes, pujarà a l'escenari de la segona edició del Reus Music Festival junt a a altres bandes consolidades.

La organització ha volgut agraïr al públic la seva comprensió per l´anul-lacio per mal temps del dia 6 (l' import de les entrades es tornarà en un termini de 15 dies) i la gran acollida de dissabte i diumenge.

Et pot interessar: