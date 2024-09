Oques Grasses fa del seu concert al Reus Music Festival una nit inoblidable

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El seu darrer disc, Fruit del deliri és un dels més escoltats de l'any i els seus concerts a Catalunya són multitudinaris. Dissabte a la nit a Reus, davant un públic enfervorisc i que els estima, Oques Grasses va connectar plenament amb els seus seguidors. Va ser en un concert exclusiu, ja que fa mesos que no toquen en directe a la província i una de les últimes actuacions de la gira d'aquest any.

La unió única i energètica de reggae i pop d'Oques grasses es contagia amb facilitat, una de les seves característiques més destacades és la capacitat de fusionar de manera fluida diferents gèneres i estils musicals, com així van demostrar en un concert que a Reus perdurarà durant molt de temps.

Abans d'Oques Grasses la música de la cantant i compositora Elena Garcia guanyadora del concurs per nous músics Stellart de l'any passat i que gràcies a això, ha pujat a l'escenari -era un dels premis per guanyar- del Reus Music Festival. Elena i la seva jove banda ha presentat les cançons del seu primer disc Wabi Sabi que recull influències del pop, la electrònica, el so urbà i inclús el flamenc, sempre amb l'especial veu d'Elena.

Sens dubte la proposta musical de l'actor, cantant i creador artístic barceloní David Menendez no deixa a ningú indiferent. Aquesta nit a reus, Boye ha demostrat ser un artista multidisciplinari que es va presentar en el panorama musical amb Boye te queremos pero no eres nadie amb el que va sorprendre per la seva frescor i atreviment a l'hora de barrejar gèneres com el hip hop, el funk i la electrònica, de forma descarada i sense complexos. Així es va veure ahir a l'escenari del Reus Music Festival abans de donar pas al concert dels espectaculars i molt esperats Oques Grasses.

Et pot interessar: