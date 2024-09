El Reus Music Festival anul·la els concerts de la primera jornada per causes meteorològiques

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els organitzadors del Reus Music Festival van anul·lar els concerts previstos per a aquest divendres, primera jornada del certamen, per causes meteorològiques, segons van explicar en un comunicat.

Es van anul·lar, així, les actuacions de Siloé, Shinova i La casa azul. Els responsables del certamen, que aquest any celebra la primera edició, van indicar que l’import de les entrades es tornarà en un termini de quinze dies. El festival continua aquest dissabte amb els espectacles d’Elena García, Boye i Oques Grasses i diumenge amb El paripé – DJ Tony i Masamadre Rumba.

