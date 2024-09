La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias es constitueix oficialment

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias es va constituir ahir al matí com a associació de manera oficial en una reunió al Parc Mas Iglesias. En aquesta reunió hi van assistir unes 300 persones i es van escollir la junta de l’entitat i es van establir els seus estatuts.

D’aquests estatuts, el portaveu de la plataforma, Òscar Mendoza, en destaca principalment que cap càrrec de la plataforma podrà pertànyer o militar a cap formació política. Just després de l’acte, la plataforma va portar a terme una penjada de cartells i es van apadrinar els arbres del parc que, segons l’Ajuntament, seran trasplantats a altres localitzacions quan es traslladi l’estació d’autobusos.

Des de la plataforma, consideren que no cal distribuir res i que el que s’ha de fer és sumar metres quadrats de zona verda a la ciutat. Segons va defensar Sandra Guaita durant la xerrada al Mercat del Carrilet, la previsió de l’Ajuntament és augmentar en 300 metres quadrats de zona verda. No obstant això, la plataforma defensa que no totes les zones verdes són iguals: «La qualitat de la zona verda no és la mateixa si és ciment, amb jardineria i quatre arbres que un parc on neix vida». «Per una banda, s’omple la boca amb el RENATUReus i, per l’altra, vol destruir mig parc», critica el portaveu.

La proposta per part de l’entitat és traslladar l’estació d’autobusos més al sud, just en el punt on està projectat des de fa temps la idea de construir un pont que travessi les vies del tren i uneixi les avingudes Salou i Universitat.

Trobada a Pere Anguera

Per un altre costat, el portaveu es mostra pessimista després de la trobada informativa que hi va haver el passat dijous 5 de setembre a la Biblioteca Pere Anguera: «La impressió que m’han fet arribar tots els veïns és que l’Ajuntament ens sent, però no ens escolta».

«Després de dir jo que aquest projecte no és congruent, oportú, proporcional i no aplica el sentit comú, l’alcaldessa va dir que feia falta també respecte. Des de l’associació, li diem a l’Ajuntament que el respecte es guanya amb fets i no paraules, que ella mateixa falta al respecte a les seves paraules no complint el que deia el seu programa electoral», denuncia contundentment Mendoza.

Et pot interessar: