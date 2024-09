Veïns de Mas Iglesias s’enfronten a l’Ajuntament durant una tensa trobada informativa del Carrilet

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona trobada informativa de l’Ajuntament de Reus amb els barris del sud per explicar la remodelació del Carrilet va estar marcada per la tensió des d’abans de començar. La Plataforma en Defensa del Parc Mas Iglesias va aconseguir reunir a un centenar de persones que es van concentrar mitja hora abans davant de la Biblioteca Pere Anguera, lloc on es va dur a terme la xerrada.

Un cop més, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, van iniciar la xerrada amb una exposició de l’avantprojecte que va estar marcada per les interrupcions. Especialment, quan l’explicació va arribar al punt de l’estació d’autobusos van ser diversos els moments en què les ponents van haver d’aturar-se mentre rebien les escridassades d’un públic enfurismat. En tot moment, la batllessa va mantenir un to ferm, però conciliador, demanant respecte i assegurant que la voluntat de l’equip de govern era escoltar als veïns. «Ara és el moment en què podeu presentar al·legacions, tant com a plataforma com a títol individual, i us demanem que ho feu», va reclamar Guaita.

Testimonis i proposta

Quan va ser el torn de preguntes, van ser diversos els veïns que van prendre la paraula. Alguns, demanant resoldre dubtes concrets del projecte. Entre ells, el testimoni d’una veïna del carrer de Carles Riba, Cristina Calaf, que va assenyalar que la sortida de l’estació d’autobusos prevista en el projecte quedava molt a prop del seu habitatge: «Jo us convido a un cafè a casa meva i així us fixeu en les mides, cap problema. He estat mirant aquesta tarda i estic a poca distància d’un lloc d’on sortiran una gran quantitat d’autobusos, als peus dels nostres llits. En el plànol tot es veu molt bé, però això és una condemna per a nosaltres».

En un altre moment, el portaveu de la Plataforma, Òscar Mendoza, va prendre la paraula per explicar la proposta de la plataforma, que és traslladar l’estació d’autobusos on està projectada la creació d’un pont que travessi les vies del tren i uneixi les avingudes Universitat i Salou. «Venim amb un to conciliador, però aquest veïnat ha de ser part de la solució, no del problema», va asseverar el portaveu.