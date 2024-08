La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias recull signatures per defensar les zones verdes de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias va iniciar ahir una campanya de recollida de signatures per evitar la construcció de la nova estació d’autobusos al parc Mas Iglesias. A més, també reclamen que els parcs naturals, com són el Mas Iglesias, Sant Jordi o del Ferrocarril, siguin inclosos en el catàleg de patrimoni històric natural de la ciutat de Reus, per tal de quedar protegits.

Per a participar, es pot descarregar i imprimir el document a través de la pàgina web de la plataforma o dirigint-se presencialment als establiments que donen suport a l’acció, com és la perruqueria Boxing.

Des de la plataforma demanen que els ciutadans de Reus se sumin a la iniciativa, no tan sols per defensar les zones verdes al Parc Mas Iglesias, sinó a tota la ciutat. Per un altre costat, també reclamen que si algun negoci vol col·laborar recollint signatures, es posi en contacte amb la plataforma.

Des de la plataforma consideren que la nova ubicació prevista de l’estació d’autobusos destrueix una important zona verda de la ciutat.

